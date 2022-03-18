Dolar
14.82
Euro
16.34
Altın
1,935.30
ETH/USDT
2,803.00
BTC/USDT
40,459.00
BIST 100
2,140.96
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Çanakkale kahramanlarının hikayelerini belgeselleştirdi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü dolayısıyla "Çanakkale'de Destan Yazan Kahramanlarımızın Unutulmaz Hikayeleri" adlı belgesel serisi hazırlandı.

Ali Kemal Akan   | 18.03.2022
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Çanakkale kahramanlarının hikayelerini belgeselleştirdi

Ankara

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, belgesel serisinde, Çanakkale Zaferi'nin bilinmeyen kahramanlarının hikayeleri, canlarını hiçe sayarak verdikleri mücadele anlatılıyor.

Belgesel, sadece savaşmak için köyünden dışarı çıkan çocukların, mektebini yarıda bırakmış genç talebelerin, şifa olmaya giden sağlıkçıların, tabur imamlarının, canı pahasına tabyasını terk etmeyen topçuların, ömrünü cephelerde Mehmetçiğe kumandanlık etmeye adayan paşaların hikayelerini aktarıyor.

"Bir Hilal Uğruna Çanakkale" genel başlığı altında; "Ateşin İçinden Geçenler: Çanakkale Savaşı'nda Susmayan Tabyalar ve Kahraman Topçular", "Kalemı̇ni Toprağa Gömenler: Çanakkale Savaşında Mektepliler", "Savaşın Kaderı̇nı̇ Değiştı̇renler: Çanakkale'de Askeri Zeka ve Osmanlı Kumandanı Cevat Paşa", "Sı̇perlerı̇ Dolduran Dualar: Çanakkale Savaşı'nda Tabur İmamları", "Yaraları Saranlar: Çanakkale Savaşında Hilal-i Ahmer Cemiyeti ve Sağlıkçılar" ve "Tarı̇he Not Düşenler: Çanakkale Savaşı Hatıratları ve Münim Mustafa" olmak üzere 6 bölümden oluşan söz konusu belgesel serisi bugün, TRT Belgesel'de ve Başkanlığın sosyal medya hesaplarında yayınlanacak.

"1915-1916 Basında Çanakkale Zaferi" adlı kitap hazırlandı

Öte yandan İletişim Başkanlığı tarafından "1915-1916 Basında Çanakkale Zaferi" adlı kitap hazırlandı.

Söz konusu kitapta, Çanakkale Zaferi ile ilgili ulusal ve uluslararası basında yayımlanan binlerce eşsiz belge, haber, fotoğraf, yorum ve karikatür bir araya getirildi.

"Bu zafer, sadece Türk tarihini değil, dünya tarihini de temelden etkiledi"

Açıklamada, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un değerlendirmesine de yer verildi.

Altun, Çanakkale Zaferi'nin, bir milletin yalnızca fedakarlığıyla değil, zekasıyla, disipliniyle, çalışkanlığıyla, stratejik aklıyla kazanılmış bir zafer olduğunu belirterek Anadolu'nun, Türk milletinin vatanı olduğunu dünyaya ispatlayan bu destansı mücadelenin kahramanlarını rahmetle ve saygıyla andıklarını ifade etti.

Bu zaferin sadece Türk tarihini değil, dünya tarihini de temelden etkilediğine işaret eden Altun, şunları kaydetti:

"Tüm dünya üzerinde böylesine güçlü bir değişim yaratan ve bu kutsal toprakları bize yeniden vatan kılan Çanakkale Savaşı'nın bir kahramanlık öyküsüne dönüşmesi hiç kolay olmadı. Bu zafer, milletimizin birlik ve beraberlik içerisinde, özgürlük ve bağımsızlık için bütün engellerin üstesinden nasıl gelebileceğinin en önemli göstergesi olarak tarihe altın harflerle yazılmıştır. Hazırladığımız 'Çanakkale'de Destan Yazan Kahramanlarımızın Unutulmaz Hikayeleri' belgesel serisiyle, Çanakkale Zaferi'nin kaderini belirleyen, canlarını hiçe sayan kahramanlarımızın hikayelerini başta gençlerimiz olmak üzere daha geniş kitlelere ulaştırmayı ve Çanakkale ruhunu yaşatmayı amaçlıyoruz. Bu vesileyle bu toprakları bize vatan kılan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm kahraman ecdadımızı rahmet, minnet ve şükranla anıyorum."


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Moderna, Kovid-19 aşısının 4. dozunun ABD'de yetişkinlere uygulanması için onay istedi
İngiltere'de tüm Kovid-19 seyahat kısıtlamaları kaldırıldı
Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, Kovid-19 stratejisinde değişiklik sinyali verdi
DSÖ'den salgınla mücadeledeki başarısından dolayı Türkiye'ye ödül
Çin Devlet Başkanı Şi, Kovid-19'a karşı 'sıfır vaka stratejisini sürdürme' mesajı verdi

Benzer haberler

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Çanakkale kahramanlarının hikayelerini belgeselleştirdi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Çanakkale kahramanlarının hikayelerini belgeselleştirdi

Türk heyetinden ABD'ye 'ticari diplomasi' çıkarması

Almanya Şansölyesi Scholz, yarın Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak

Türkiye'den ABD'ye ticari diplomasi atağı

Türkiye'den ABD'ye ticari diplomasi atağı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Uluslararası savaş argümanlarının başında ne yazık ki dezenformasyon geliyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Uluslararası savaş argümanlarının başında ne yazık ki dezenformasyon geliyor