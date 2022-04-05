Samsun Valisi Zülkif Dağlı: AA basınımızın temel taşı olmuştur
Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 102'nci yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Samsun
Dağlı, mesajında, Milli Mücadele'nin devam ettiği günlerde, mücadeledeki haklılığın tüm dünyaya duyurulması amacıyla, 6 Nisan 1920'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla Anadolu Ajansının (AA) kurulduğunu anımsattı.
AA'nın Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihi ile özdeşleştiğini belirten Vali Dağlı, "Anadolu Ajansı, Milli Mücadele ve İstiklal Savaşı dönemlerinde zorlu bir görevi yerine getirmiştir. İlkeli, tarafsız ve sorumlu habercilik anlayışı içinde uzun yıllardır görevini yürüten Anadolu Ajansı, yayıncılık anlayışı ve misyonuyla milletimizin güvenini ve saygısını kazanarak basınımızın temel taşı olmuştur." ifadelerini kullandı.
Dağlı, AA'nın geçmişte olduğu gibi bugün de yaygın haber ağıyla Türk basınının en önemli bilgi kaynağı olma vazifesini devam ettirdiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:
"İletişim teknolojilerindeki gelişmelere uyum sağlayan Anadolu Ajansı, yurt içinde ve dışında oluşturduğu geniş haber ağıyla Türkiye'nin sesini dünyaya duyurma görevini en iyi şekilde yerine getirmenin haklı gurunu yaşamaktadır. Ülkemizin olduğu kadar dünyanın da önde gelen ajanslarından biri olan Anadolu Ajansı, habercilik alanında öncü bir kuruluş ve güvenilir bir haber kaynağı olma vizyonunu başarıyla sürdürmektedir. Bu vesileyle Anadolu Ajansının, 102'nci kuruluş yıl dönümünü kutlar, yayın hayatına başladığı günden bugüne kadar emeği geçen, başarılı hizmetler gerçekleştiren her kademedeki çalışanını tebrik eder ve başarılarının devamını dilerim."