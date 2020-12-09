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Türkiye, Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2020

Samsun Valisi Dağlı 'Tır dorsesinde umuda yolculuk'u seçti

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Fatih Mehmet Kürkçü   | 09.12.2020
Samsun Valisi Dağlı 'Tır dorsesinde umuda yolculuk'u seçti Fotoğraf: Fatih Mehmet Kürkçü / AA

Samsun

AA Samsun Bölge Müdürü İsa Sansar, fotoğraf oylaması için Vali Dağlı'yı makamında ziyaret etti. 

Fotoğraflar hakkında Sansar'dan bilgi alan Dağlı, AA foto muhabirlerine teşekkür ederek yurt içinde ve dışında çekilen fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu vurguladı.

Anadolu Ajansının yılın fotoğrafı seçimlerini geleneksel hale getirdiğini vurgulayan Dağlı, fotoğraflar arasında seçim yapmakta zorlandığını belirtti.

Dağlı, haber kategorisinde Mustafa Çavuş'un "Tır dorsesinde umuda yolculuk", yaşam kategorisinde Mehmet Kumcağız'ın "Sınıfın yeni öğrencisi Fındık" ile spor kategorisinde Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.


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