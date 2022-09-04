Türkiye'nin en doğusunda gün batımı
Türkiye'nin en doğusundaki Iğdır'da gün batımı kameralara yansıdı.
Iğdır
Yurdun Ermenistan, Nahçıvan ve İran sınırında bulunan Iğdır, güneşin ilk doğduğu ve ilk battığı il konumunda yer alıyor.
Kentte özellikle akşam saatlerinde güneşin Aras Dağları'nın arkasından kayboluşu güzel görüntüler oluşturuyor.
Öte yandan, Türkiye'de doğa sporları açısından büyük önem taşıyan Tekelti Dağı'nda gün batımı da AA ekibince görüntülendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.