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Türkiye'nin en doğusunda gün batımı

Türkiye'nin en doğusundaki Iğdır'da gün batımı kameralara yansıdı.

Hüseyin Yıldız   | 04.09.2022
Türkiye'nin en doğusunda gün batımı Fotoğraf: Hüseyin Yıldız - AA

Iğdır

Yurdun Ermenistan, Nahçıvan ve İran sınırında bulunan Iğdır, güneşin ilk doğduğu ve ilk battığı il konumunda yer alıyor.

Kentte özellikle akşam saatlerinde güneşin Aras Dağları'nın arkasından kayboluşu güzel görüntüler oluşturuyor.

Öte yandan, Türkiye'de doğa sporları açısından büyük önem taşıyan Tekelti Dağı'nda gün batımı da AA ekibince görüntülendi.

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