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Samsun-Ordu kara yolunda trafik yoğunluğu

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla Samsun-Ordu kara yolunda trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Elif Yazıcı  | 26.06.2023 - Güncelleme : 26.06.2023
Samsun-Ordu kara yolunda trafik yoğunluğu Fotoğraf: Elif Yazıcı/AA

Samsun

Bayram tatili için yola çıkanlar nedeniyle Samsun'un Terme ilçesinden geçen Samsun-Ordu kara yolunda trafik durma noktasına geldi.

Kara yolunda oluşan trafik dolayısıyla ilçe merkezinden geçmek isteyen sürücüler de merkezde sıkışıklığa yol açtı.

Uzun araç kuyruklarının oluştuğu ilçede, trafik polisleri ve zabıta ekipleri önlem alarak, sorun yaşanmaması için çaba harcıyor.

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