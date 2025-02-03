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İstanbul'da yarıyıl tatilin ardından okulların açılmasıyla trafik yoğunluğu oluştu

İstanbul'da, yarıyıl tatilin ardından okulların açılmasının da etkisiyle haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu yaşandı.

Hamdi Dindirek, Şaduman Türkay, Adem Koç, Abdülkerim Güzel, Erol Değirmenci  | 03.02.2025 - Güncelleme : 03.02.2025
İstanbul'da yarıyıl tatilin ardından okulların açılmasıyla trafik yoğunluğu oluştu

İstanbul

Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki iki haftalık yarıyıl tatili sonrası öğrencilerin ders başı yapmasının da etkisiyle İstanbul genelinde sabah saatlerinde trafik yavaş ilerlerken, toplu ulaşımda özellikle aktarma istasyonlarında kalabalık oluştu.

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolu üzerinde Kadıköy-Kartal arasında her iki yönde yoğunluk yaşanırken, TEM Otoyolu'nda ise Ataşehir ve Sancaktepe mevkilerinde trafik ağır ilerliyor.

İki kıtayı bağlayan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Avrasya Tüneli'nde de Anadolu-Avrupa istikametinde araçlar güçlükle seyrediyor.

Avrupa Yakası'nda ise D-100 kara yolu Ankara istikametinde Avcılar, Küçükçekmece, Bakırköy, Haliç ve Çağlayan mevkileriyle ters istikamette Haramidere-Beylikdüzü arasında yoğunluk yaşanıyor.

TEM Otoyolu Edirne istikametinde Mahmutbey gişeler ile Esenyurt gişeler arasında trafik akıcı ilerlerken, Esenyurt bağlantı yolundan Ankara istikametine bağlanmak isteyen sürücüler yoğunluktan dolayı yavaş seyrediyor.

Sabah işe ve okula gitmek üzere toplu ulaşımı kullananlar nedeniyle bazı metrobüs, İETT ve tramvay aktarma istasyonlarında da yolcu yoğunluğu yaşandı.

Aktarma noktalarında toplu taşıma araçlarından inen ve turnike bölgesinden metrobüse, metroya veya otobüs duraklarına ulaşmaya çalışan yolcular, kalabalık oluşturdu.

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