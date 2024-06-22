Dolar
32.84
Euro
35.11
Altın
2,321.51
ETH/USDT
3,498.10
BTC/USDT
64,186.00
BIST 100
10,771.36
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tekirdağ-İstanbul kara yolunda, bayram tatili dönüş yoğunluğu yaşanıyor
logo
Gündem

"Kilit kavşak" Kırıkkale'de bayram tatili dönüşü hareketliliği devam ediyor

Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde geçiren vatandaşlar, dönüş yolculuğunda "kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de akıcı yoğunluğa neden oluyor.

Mehmet Can Demirkaya  | 22.06.2024 - Güncelleme : 22.06.2024
"Kilit kavşak" Kırıkkale'de bayram tatili dönüşü hareketliliği devam ediyor Fotoğraf: Mehmet Can Demirkaya/AA

Kırıkkale

Bayramın ardından memleketlerinden dönüşe geçen sürücüler nedeniyle 43 ilin kara yolu bağlantı noktası olan Kırıkkale'de hareketlilik yaşanıyor.

Özellikle Kırıkkale-Ankara kara yolunda yaşanan trafik yoğunluğu sebebiyle araçlar zaman zaman yavaş ilerlerken, trafik polisleri ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Karayolları ekipleri de trafik akışının normal seyretmesi için Kırıkkale-Ankara kara yolundaki bazı kavşakları geçici olarak trafiğe kapattı.

Kara yolundaki trafik yoğunluğunun yarın da sürmesi bekleniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çanakkale Boğazı gemi arızası nedeniyle tek yönlü trafiğe kapatıldı
İstanbul'da tatil dönüşü yollardaki trafik havadan denetlendi
Bakan Yerlikaya: Lütfen ama lütfen trafik kurallarına uyalım, emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, yarın Cezayir'e gidecek
Sağlık çalışanlarından İsrail'e tepki için İstanbul'da sessiz yürüyüş

Benzer haberler

Bakan Yerlikaya: Lütfen ama lütfen trafik kurallarına uyalım, emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim

Bakan Yerlikaya: Lütfen ama lütfen trafik kurallarına uyalım, emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim

"Kilit kavşak" Kırıkkale'de bayram tatili dönüşü hareketliliği devam ediyor

Samsun-Ankara kara yolu Havza geçişinde bayram dönüşü yoğunluğu

Bayram tatilindeki trafik kazalarında 62 kişi öldü, 8 bin 690 kişi yaralandı

Bayram tatilindeki trafik kazalarında 62 kişi öldü, 8 bin 690 kişi yaralandı
Yollarda bayram tatili dönüşü hareketliliği yaşanıyor

Yollarda bayram tatili dönüşü hareketliliği yaşanıyor
Bolu ve Kocaeli'de sıcak havadan bunalanlar yaylalarda ve sahillerde serinledi

Bolu ve Kocaeli'de sıcak havadan bunalanlar yaylalarda ve sahillerde serinledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet