Dolar
18.61
Euro
18.57
Altın
1,676.44
ETH/USDT
1,577.70
BTC/USDT
20,755.00
BIST 100
4,306.81
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Terme'de çeltik hasadından 15 bin 500 ton rekolte bekleniyor

Samsun'un Terme ilçesinde çeltik üretiminin 15 bin 500 ton olacağı tahmin ediliyor.

Elif Yazıcı   | 07.11.2022
Terme'de çeltik hasadından 15 bin 500 ton rekolte bekleniyor Fotoğraf: Elif Yazıcı/AA

Samsun

Terme Tarım ve Orman Müdürü Tuncay Demir, AA muhabirine, ilçede 450 üreticiye 15 bin dekar alanda ruhsat verilerek hasadına başlanan üretim sezonunun sonuna yaklaşıldığını söyledi.

Samsun'da Bafra, Alaçam ve Terme'nin çeltik üretiminde ön planda yer aldığını belirten Demir, "Tahmini üretimimiz 15 bin 500 ton olarak beklenilmektedir. İlçemiz önemli bir çeltik üretim bölgesi olarak geçmekte. Çeltik üretimi olarak özellikle ülkemizde önemli bir noktada bulunmaktadır." dedi.

Çiftçinin üretimden memnun olduğu dile getiren Demir, "Fiyat noktasında da üreticilerimizin beklentisi karşılanmış vaziyette daha da yukarılara çıkacağı ümidimiz var. Üreticilerimize bereketli kazançlar diliyoruz. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ülke genelinde ve KKTC'de yapılacak 'Deprem Anı Çök-Kapan-Tutun' tatbikatının detayları açıklandı
Alanya'da denizde hortum oluştu
Pamukkale "traverten temalı jeopark" olma yolunda
Altun: Kristersson'un Ankara ziyareti İsveç'in NATO üyeliği açısından tarihi bir fırsat olarak görülmeli
"Eren Abluka Sonbahar-Kış-11 Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz Operasyonu" başlatıldı

Benzer haberler

Terme'de çeltik hasadından 15 bin 500 ton rekolte bekleniyor

Terme'de çeltik hasadından 15 bin 500 ton rekolte bekleniyor

Samsun'da ormanlık alanda görülen vaşak cep telefonuyla kaydedildi

Terme'de 4 bin ton soya fasulyesi yetiştirilmesi bekleniyor

Trafik polisi, yaptığı ilk yardımla çocuğun hayatını kurtardı

Trafik polisi, yaptığı ilk yardımla çocuğun hayatını kurtardı
Solingen faciasında 5 yakınını kaybeden Mevlüde Genç'in cenazesi Samsun'a getirildi

Solingen faciasında 5 yakınını kaybeden Mevlüde Genç'in cenazesi Samsun'a getirildi
Karadeniz'de bu yıl palamut bolluğu hamsi varlığını olumsuz etkileyebilir

Karadeniz'de bu yıl palamut bolluğu hamsi varlığını olumsuz etkileyebilir

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet