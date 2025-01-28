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Samsun Limanı'nda bulunan gemide çıkan yangına müdahale ediliyor

Samsun Limanı'nda bulunan kuru yük gemisinde çıkan yangının söndürülmesi için çalışma yürütülüyor.

İlyas Gün, Recep Bilek  | 28.01.2025 - Güncelleme : 28.01.2025
Samsun Limanı'nda bulunan gemide çıkan yangına müdahale ediliyor Fotoğraf: Recep Bilek/AA

Samsun

Samsun Port Limanı'nda boş olan "Firuze G" isimli kuru yük gemisinin makine dairesinde yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yangının söndürülmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Samsun Valisi Orhan Tavlı, yaptığı açıklamada, yangının geminin makine dairesinde çıktığını belirterek, "Sanayi Rıhtım'a yanaşmış 'Firuze G' isimli Ro-Ro gemisinin makine dairesinde jeneratör arızasından kaynaklandığı değerlendirilen yangın çıktı. Olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edilmiştir. Geminin 33 personelinin tamamı sağlıklı şekilde karaya çıkmış, gerekli tüm tedbirler alınmıştır." ifadesini kullandı.

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