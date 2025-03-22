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Samanlı Dağları kış safarisi yapmak isteyenleri ağırlıyor

Kocaeli'de karla kaplı Samanlı Dağları, başta ATV tutkunları olmak üzere, doğaseverlere heyecanlı ve keyifli vakit geçirme imkanı sunuyor.

Şahin Oktay  | 22.03.2025 - Güncelleme : 22.03.2025
Samanlı Dağları kış safarisi yapmak isteyenleri ağırlıyor Fotoğraf: Ali Küçük/AA

Kocaeli

Samanlı Dağları geniş ormanlık alanları, zorlu parkurları ve muhteşem manzaralarıyla kış safarisi yapmak isteyenlerin tercihi oluyor.

Sürücüler, karla kaplı patikalarda ilerleyerek hem doğanın tadını çıkarıyor hem de belirli noktalarda durarak beyaz örtüyle kaplanmış dağları ve ormanları görüntülüyor.

"Samanlı Dağları'nda doğanın tadını çıkarıyoruz"

Arkadaşlarıyla Başiskele'deki Menekşe Yaylası'na gelen Beyza As, Kocaeli'ye uzun zamandır böyle kar yağmadığını söyledi.

Fırsat buldukça Samanlı Dağları'nda güzel aktiviteler gerçekleştirdiklerini belirten As, güzel kareler yakaladıklarını ve doğanın tadını çıkardıklarını anlattı.

Mehmet Ali Kaşka da mart ayında yağan karla Samanlı Dağları'nın beyaza büründüğünü dile getirerek bu fırsatı değerlendirmek istediklerini kaydetti.

Bölgeye özel araçlarıyla rahat ulaşım sağlayabildiklerini aktaran Kaşka, "Beyaz, insana huzur getiriyor. İnanılmaz derecede bize enerji veriyor." dedi.

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