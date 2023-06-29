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Sakarya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı

Emre Ayvaz  | 29.06.2023 - Güncelleme : 29.06.2023
Sakarya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı

Sakarya

Sakarya'nın Karadeniz'e sahili olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde elverişsiz hava şartları nedeniyle denize girilmesine izin verilmiyor.

Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinin sahil kesimlerinde sabah saatlerinden itibaren rüzgar ve yağış etkili oluyor.

Sahillerde görev yapan Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, 3 ilçenin kaymakamlıklarınca alınan karar gereği vatandaşların denize girmelerine müsaade etmiyor.

Cankurtaran kulelerinde bayraklar kırmızıya dönerken, ekipler, tatilcileri güvenli alanlara yönlendiriyor.

Kurban Bayramı'nın ilk günü, tatil dolayısıyla ilçeyi tercih eden ziyaretçilerin yoğunluk oluşturduğu Karasu sahillerinde, bugün ise olumsuz havanın etkisi ve yasak kararıyla sakinlik hakim oldu.

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