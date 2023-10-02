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Sakarya'da meydana gelen trafik kazasının ardından kara yolu ulaşıma kapandı

Sakarya'nın Geyve ilçesinde 2 tır ve 2 kamyonun karıştığı kaza nedeniyle D-650 kara yolu çift yönlü olarak ulaşıma kapandı.

İsmail Timur Çetintaş  | 02.10.2023 - Güncelleme : 02.10.2023
Sakarya'da meydana gelen trafik kazasının ardından kara yolu ulaşıma kapandı Fotoğraf: İsmail Timur Çetintaş/AA

Sakarya

D-650 kara yolunun Bilecik istikametinde seyreden Nevzat A. yönetimindeki 34 DMF 608 plakalı çöp kamyonu, Örencik mevkisinde devrildi. Arkasından gelen 34 GBV 001 plakalı hafriyat yüklü tır da sürücüsünün çarpmamak için manevra yaptığı sırada beton refüje yan yattı.

Aynı yönde seyreden 03 HS 078 plakalı kamyon sürücüsü Ömer F. de kazaya karışmamak için hamle yaptığı sırada aracın kontrolden çıkması sonucu karşı şeride geçerek Adapazarı istikametine seyreden Kemal K. yönetimindeki 55 AFB 136 plakalı odun yüklü tırla çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.


Kazada yaralanan çöp kamyonu sürücüsü, sağlık ekiplerince Geyve Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Her iki yönün de ulaşıma kapandığı kazaya karışan araçların kaldırılması için çalışma başlatıldı.

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