Dolar
34.23
Euro
37.93
Altın
2,649.77
ETH/USDT
2,486.70
BTC/USDT
61,736.00
BIST 100
9,351.22
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 13 akademik personel alacak

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesine (SUBÜ) 13 akademik personel alınacağı duyuruldu.

Onur Orhan  | 02.10.2024 - Güncelleme : 02.10.2024
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 13 akademik personel alacak

Sakarya

Üniversiteden yapılan açıklamada, SUBÜ'nün profesör, doçent, doktor öğretim üyesi, öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadrolarına 13 akademik personel alımı için ilana çıktığı belirtildi.

Spor Bilimleri, Teknoloji ve Turizm Fakülteleri ile Arifiye, Hendek ve Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokullarında görev yapmak üzere 1 profesör, 1 doçent, 2 doktor öğretim üyesi, 5 öğretim görevlisi ve 4 araştırma görevlisi alınacağı aktarılan açıklamada, kadrolar için ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde başvuru yapılabileceği kaydedildi.

Başvuru süreci ve sonuçların "https://ilan.subu.edu.tr/" adresinden takip edilebileceği bildirildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 13 akademik personel alacak
Palandöken Dağı'na kar yağdı
İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı
Türkiye ve dünya gündemi
İstanbul'da sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor

Benzer haberler

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 13 akademik personel alacak

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 13 akademik personel alacak

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet