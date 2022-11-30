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"Sahte doktor"un babası Ali Özkiraz: Kızımı doktor olarak biliyorum, sahteliğinden hiç haberimiz yok

Tekirdağ'da, "sahte doktor" soruşturmasında tutuklanan Ayşe Özkiraz'ın babası Ali Özkiraz, "Ben kızımı doktor olarak biliyorum. 'Helal olsun, gurur duyarım' dedim. Sahteliğinden hiç haberimiz yok." dedi.

Ekber Türkoğlu   | 30.11.2022
"Sahte doktor"un babası Ali Özkiraz: Kızımı doktor olarak biliyorum, sahteliğinden hiç haberimiz yok

Tokat

Özkiraz, AA muhabirine, kızı Ayşe'nin annesi S.A'dan 2009 yılında boşandığını, 2011 yılında ise ikinci kez evlendiğini ve kızının boşandığı tarihten bu yana annesiyle yaşadığını söyledi.

Kızıyla ilgili durumu medyadan öğrendiğini belirten Özkiraz, "Ben kızımı doktor olarak biliyorum. 'Helal olsun, gurur duyarım' dedim. Sahteliğinden hiç haberimiz yok. Ben bin kilometre bu yandayım. O benden bin kilometre uzakta." ifadesini kullandı.

Tekirdağ'a 2012'de yerleştiğini ve 6 sene orada yaşadıktan sonra Tokat'a döndüğünü anlatan baba Özkiraz, "Tekirdağ'da yaşadığım süre içerisinde kızımı iki defa gördüm. İlkinde kızımı Kapaklı'da yanıma rahmetli dayısı getirdi. İkincisinde ise yeğenim ile oğlum Kumbağ'da plaja getirdiler. Orada detaylı şekilde kızımla görüştüm. Kızım bana, 'Baba ben okuyorum, okursam bana destek olur musun?' dedi. 'Kızım biliyorum, başarılısın. Abin ve ben sırtımızda taş taşırız, yeter ki sen oku kızım. Oku kendini kurtar' dedim. Benim dediğim bu." diye konuştu.

Ağabeyinin kardeşine sürekli destek olduğunu vurgulayan Özkiraz, şunları kaydetti:

"Benim traktörüm satıldı. Abisi yine para gönderdi. Üniversite tıp kitapları evvelki sene 12 bin lira idi, bir traktör parası. Abisi sürekli parasını aktardı. Kamyonum da satıldı. Kamyonumdan da traktörümden de oğlum para verdi. Oğlum onu parasız bırakmadı. Oğlum, doktor çıkınca da yanına gitti. Biz burada şoka girdik. Benim kızımı suçlamasınlar, o çocuk. Ben kızımın sonuna kadar arkasındayım. Bu can çıkana kadar kızımın yanındayım."

Olay

Çerkezköy Devlet Hastanesi yetkilileri, hastanede uzman bir doktorun yanında yaklaşık 4 aydır gözlemci asistan olarak bulunan zanlı hakkında suç duyurusunda bulunmuş, yapılan araştırmada diplomalarının sahte olduğu anlaşılan ve polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe 25 Kasım'da tutuklanmıştı.

Sağlık Bakanlığı, olayla ilgili soruşturma başlatmış ve müfettiş atamıştı.

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