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Sağlık

"Sahte doktor"un oyununu uzman doktorun dilekçesi bozdu

Tekirdağ'daki "sahte doktor" olduğu iddiasıyla tutuklanan Ayşe Özkiraz'ın oyununun, hastanede görevli çocuk cerrahisi uzmanının başhekimliğine sunduğu dilekçeyle bozulduğu belirtildi.

Mehmet Akif Aldoğan, Fırat Çakır, Gökmen Yüce   | 30.11.2022
"Sahte doktor"un oyununu uzman doktorun dilekçesi bozdu

Tekirdağ

Çerkezköy Devlet Hastanesi Başhekimliğinin Özkiraz hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına yaptığı suç duyurusunda, hastanede çocuk cerrahisi uzmanı olarak görev yapan doktor M.K'nin başhekimliğe verdiği dilekçe de yer aldı.

M.K. dilekçesinde, Özkiraz'ın kendisine yeni mezun doktor olduğunu, uzmanlık sınavında yüksek puan aldığını, İstanbul'un Fatih ilçesinin Çapa semtindeki İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesini dönem birinciliğiyle tamamladığını anlattığını, bunlarla ilgili belgeler gösterdiğini ifade etti.

Özkiraz'ın uzmanlık sınavında Türkiye 25'incisi olduğu belgeyi göstermesi ve çocuk cerrahisi bölümünü tercih edeceğini belirtmesi üzerine "idealist bir doktor" izlenimi yarattığını aktaran M.K, dilekçede şunları kaydetti:

"Böylece şahıs zaman zaman polikliniğime geldi ve çocuk cerrahisi hakkında sohbet ettik. Polikliniğe gelen çocuklara şeker, çikolata ikram ediyordu. Ben hasta muayene ederken izliyordu. Elinden cep telefonu düşmüyordu. Çapa'dan arkadaşları, hocalarıyla görüştüğünü söylüyordu. Bazen nişanlısı olduğu astsubayla ziyarete geliyordu, bazen de savcılarla görüştüğünü söylüyordu. Sohbetlerimizde tıp bilgisinin çok yetersiz olduğunu fark ettim, kafamdan nasıl bu puanı aldığını anlamaya çalışıyordum. Medyada gördüğüm, Çapa'dan birinci olan doktor adayının konuşmasını sorduğumda onun bu seneki birinci, kendisinin geçen seneki birinci olduğunu söyledi."

M.K. dilekçesinde, annesini öğretmen, babasını mühendis olarak tanıtan Özkiraz'ın Ankara'da yaşadıklarını anlattığını belirtti.

Kardeşinin bilgilerinden Ankara'da değil Tekirdağ'da oturduğu anlaşılmış

Dilekçesinde Ayşe Özkiraz'ın yeni yapılan sınavdan yüksek puan alarak Ankara'da çocuk cerrahisi bölümüne atandığını ifade ettiğini anlatan M.K, şöyle devam etti:

"Şüpheli söylem ve hareketlerde olduğunu görüp hastane bilgi sisteminden kayıtlarına baktığımda hasta olarak gelmediği için bilgilerine ulaşamadım. Bir gün kardeşini hastaneye muayeneye getirdiğinde hemen hastane kayıtlarına girdim, kardeşinin bilgilerine ulaştım. Kızılpınar'da oturduğunu gördüm, oysa bize Ankara'dan geldiğini söylemişti. Hemen sekreterimle kayıtlı telefonu aradık. Babası çıktı, kendisinin kamyon şoförü, annesinin ev hanımı olduğunu söyledi. 3 kızının olduğunu söz konusu kişinin adının Ayşem değil Ayşe olduğunu ve tıp fakültesi ikinci sınıf öğrenci olduğunu belirtti. Aldatıldığımızı anladım ve Özkiraz'ı hastaneye çağırttım."

M.K, daha sonra Özkiraz'ın "bunların bir yalan olduğunu" ağlayarak anlattığını belirtti.

Özkiraz'ın pişmanlığını dile getirdiğini ifade eden M.K, şunları kaydetti:

"Her şeyi tek başına yaptığını, yalan sarmalı içine girdiğini ve çok pişman olduğunu söyledi. Annesinin numarasını isteyip hastaneye çağırdık, sekreterim ile annesiyle görüştük. Annesi de Çapa Tıp Fakültesini kazanan kızını kendi elleriyle İstanbul'da yurda yerleştirdiğini, sürekli olarak telefonda görüntülü konuştuğunu, sınıfta gördüğünü, yurtta gördüğünü belirterek Çerkezköy Hastanesinde staj yaptığını bildiğini söyledi. Biz ise kızının doktor olmadığını, burada staj yapmadığını belirttik. Olayların başından beri şahıs ile sohbetlerimiz, sadece çocuk cerrahisi hakkında bilgi vermekten ibaret olup yanımdayken hastalara herhangi bir müdahalede bulunamamıştır, reçete yazmamıştır, herhangi bir para veya maddi alışverişimiz olmamıştır, uzaktan izlemekle yetinmiştir."

İdari soruşturma tamamlandı

Öte yandan, Çerkezköy ilçesindeki olayla ilgili Sağlık Bakanlığından görevlendirilen 2 müfettiş, idari soruşturma kapsamında incelemelerini tamamlayıp hastaneden ayrıldı.

Olaya ilişkin adli soruşturma ise devam ediyor.

Adli soruşturma kapsamında ise sahte evrakların gerçek evraklarla karşılaştırılmalarının yapılacağı, tutuklu Ayşe Özkiraz'ın (21) cep telefonundaki incelemenin de sürdüğü öğrenildi.

Olay

Çerkezköy Devlet Hastanesi yetkilileri, hastanede uzman bir doktorun yanında yaklaşık 4 aydır gözlemci asistan olarak bulunan Özkiraz hakkında suç duyurusunda bulunmuş, yapılan araştırmada diplomalarının sahte olduğu anlaşılan ve polislerce gözaltına alınan şüpheli, 25 Kasım'da tutuklanmıştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, olayla ilgili idari soruşturma başlatıldığını ve müfettiş görevlendirildiğini açıklamıştı.

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