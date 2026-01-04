Dolar
Gündem

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri 2025'te 8 bin 453 kişiyi kurtardı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 2025 yılında "mavi vatan"da meydana gelen olaylarda 8 bin 453 kişiyi kurtarırken, 165 kişinin cesedine ulaştı.

Mustafa Mert Karaca  | 04.01.2026 - Güncelleme : 04.01.2026
İstanbul

Sahil Güvenlik Komutanlığı, "mavi vatan" olarak ifade edilen denizlerde, fırtınadan makine arızasına, boğulma vakalarından kaza ve yangınlara kadar birçok olaya müdahale edip hayat kurtarıyor.

Komutanlığın geçen yıllara ait istatistiklerine göre, ekipler, 2020'deki çeşitli olaylarda 12 bin 655 kişiyi kurtardı. Bu operasyonlarda 247 tekne kurtarılırken, 158 kişi yaşamını yitirdi.

2021 yılında 19 bin 812 kişinin ve 174 teknenin kurtarıldığı, 144 kişinin hayatını kaybettiği kayda geçti.

2022'de kurtarılan kişi sayısı 31 bin 587 oldu. Bu yıl 166 tekne güvenlik altına alındı, 157 kişinin cesedine ulaşıldı.

2023'te 24 bin 826 kişi ve 62 tekne kurtarıldı, 147 kişi yaşamını yitirdi.

Sahil Güvenlik ekiplerince 2024'te 24 bin 448 kişi ve 158 teknenin kurtarılması sağlandı, 190 kişi ise denizlerde hayatını kaybetti.

Geçen yılın verileri

Ekiplerin çalışmasıyla 2025 yılında toplam 8 bin 453 kişi kurtarıldı. Yıl boyunca 165 kişinin cesedine ulaşılırken, 155 tekne güvenlik altına alındı.

Geçen yılın ocak ayında 1285 kişi ile 5 tekne kurtarıldı, denizden 11 kişinin cesedi çıkarıldı.

Yaz aylarında yüzme ve çeşitli araçlarla denize açılma faaliyetleri artarken, haziranda 763 kişi ile 26 tekne kurtarıldı, 17 kişinin cesedine ulaşıldı.

Sahil Güvenlik ekiplerinin temmuzda 1131 kişi ile 25 teknenin güvenliğini sağladığı, 19 kişinin ise cesedine ulaştığı istatistiklere yansıdı.

Ağustosta 889 kişi ile 27 tekne kurtarılırken, tüm çalışmalara rağmen 23 kişinin cesedine ulaşıldı.

Eylülde 1115 kişi ile 11 tekne kurtarıldı, 19 kişinin cesedine ulaşıldı.

Ekimdeki çalışmalarda 844 kişi ile 14 tekne kurtarılırken, 25 kişinin de cesedi denizden çıkarıldı.

Kasımda 638 kişi ve 8 tekne kurtarıldı, 7 kişinin cesedi bulundu.

Yılın son ayında ise 416 kişi ile 6 tekne kurtarılırken, 3 kişinin cesedine ulaşıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince, 2025'te ulaşımı kısıtlı noktalardan toplam 390 kişinin de tıbbi tahliyesi yapıldı.

