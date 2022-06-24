Dolar
17.36
Euro
18.27
Altın
1,823.88
ETH/USDT
1,140.70
BTC/USDT
21,034.00
BIST 100
2,543.21
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Sağlık Bakanı Koca'dan Marmaris'teki orman yangınına ilişkin açıklama: Son durum itibariyle yangından 29 kişi etkilendi

Hamdi Çelikbaş   | 24.06.2022
Sağlık Bakanı Koca'dan Marmaris'teki orman yangınına ilişkin açıklama: Son durum itibariyle yangından 29 kişi etkilendi

Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınından 29 kişinin etkilendiğini ve 12'sinin ambulanslarla hastaneye sevk edildiğini belirterek, tedavisi devam eden 2 kişi bulunduğunu bildirdi.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Marmaris'e bağlı Hisarönü Mahallesi Bördübet bölgesindeki orman yangınından etkilenenler olduğunu açıkladı.

Son durum itibariyle yangından 29 kişinin etkileldiğini aktaran Koca, "12 kişi olay yerindeki ambulanslarla hastaneye nakledildi, 17 kişi ise nakle ihtiyaç duymadı. Hastanede tedavisi devam eden 2 kişi var." ifadesini kullandı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kamu işçilerinin ilave tediye tarihleri belli oldu
Sağlık Bakanı Koca'dan Marmaris'teki orman yangınına ilişkin açıklama: Son durum itibariyle yangından 29 kişi etkilendi
Bakanlar Soylu ve Kirişci Marmaris'te yangın sahasını gece havadan inceledi
Akhisar'da şiddetli yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci: Çalışmalarımızı aynı kararlılıkla sürdüreceğiz

Benzer haberler

Sağlık Bakanı Koca'dan Marmaris'teki orman yangınına ilişkin açıklama: Son durum itibariyle yangından 29 kişi etkilendi

Sağlık Bakanı Koca'dan Marmaris'teki orman yangınına ilişkin açıklama: Son durum itibariyle yangından 29 kişi etkilendi

Bakanlar Soylu ve Kirişci Marmaris'te yangın sahasını gece havadan inceledi

KKTC'deki orman yangınına müdahale sürüyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personelinden yangından etkilenen 131 kişiye psikososyal destek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personelinden yangından etkilenen 131 kişiye psikososyal destek
Marmaris'teki orman yangınını söndürme çalışmalarına polisten 312 personel ve 21 TOMA ile destek

Marmaris'teki orman yangınını söndürme çalışmalarına polisten 312 personel ve 21 TOMA ile destek
Marmaris'teki orman yangınının faili polis ve jandarmanın detaylı çalışması sonucu yakalandı

Marmaris'teki orman yangınının faili polis ve jandarmanın detaylı çalışması sonucu yakalandı