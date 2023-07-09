Dolar
26.06
Euro
28.59
Altın
1,925.80
ETH/USDT
1,871.30
BTC/USDT
30,325.00
BIST 100
6,187.09
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Bolu’da etkili olan sağanak sonrası Anadolu Otoyolu’nun Bolu Dağı Tüneli İstanbul girişinde su taşkını nedeniyle trafikte aksamalar yaşanıyor
logo
Gündem

Sağlık Bakanı Koca: Sayın Yıldırım'ın önemli bir sağlık sorunu bulunmamaktadır

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın önemli bir sağlık sorununun bulunmadığını bildirdi.

Mümin Altaş  | 09.07.2023 - Güncelleme : 09.07.2023
Sağlık Bakanı Koca: Sayın Yıldırım'ın önemli bir sağlık sorunu bulunmamaktadır

Ankara

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın Binali Yıldırım'ın sağlık durumu hakkında bazı basın organlarında yer alan haberlerle ilgili açıklama ihtiyacı doğmuştur. Kendisinin rutin sağlık kontrolleri en son dün itibariyle tamamlanmıştır. Sayın Yıldırım'ın önemli bir sağlık sorunu bulunmamaktadır. Kendisine nice sağlıklı günler dilerim." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yağışlı hava salı günü etkisini kaybedecek, sıcaklık yükselecek
Sağanak nedeniyle Anadolu Otoyolu'na taşan su ulaşımı aksattı
Zonguldak'ta sağanak hayatı olumsuz etkiliyor
Bodrum'da makilik ve otluk alanda yangın çıktı
Kastamonu'da sağanak nedeniyle su taşkını meydana geldi

Benzer haberler

Sağlık Bakanı Koca: Sayın Yıldırım'ın önemli bir sağlık sorunu bulunmamaktadır

Sağlık Bakanı Koca: Sayın Yıldırım'ın önemli bir sağlık sorunu bulunmamaktadır

Minik kalbindeki nadir görülen hastalığa İstanbul'da şifa buldu

Sağlık Bakanı Koca'dan "Ordu Şehir Hastanesi" paylaşımı

Sanatçı Özkan Uğur hayatını kaybetti

Sanatçı Özkan Uğur hayatını kaybetti
Türk doktorun doğumda anne ölümlerini azaltmaya yönelik yöntemi, uluslararası dergide yayımlandı

Türk doktorun doğumda anne ölümlerini azaltmaya yönelik yöntemi, uluslararası dergide yayımlandı
Homeopatik tıbbi ürünlerin satışı sadece eczanelerden yapılacak

Homeopatik tıbbi ürünlerin satışı sadece eczanelerden yapılacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet