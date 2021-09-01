Sağlık Bakanı Koca 'PCR testi'nde 6 Eylül'e işaret etti
Sağlık Bakanı Koca, "PCR testi" paylaşımında, "Aşı sürecini aksatmış öğretmenler, okul çalışanları, konser, sinema gibi toplu ortamlarda bulunacaklar ve şehirlerarası seyahate çıkacaklar için 6 Eylül itibarıylı PCR testi gerekli" ifadelerini kullandı
Ankara
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı sürecini aksatmış öğretmenler, okul çalışanları, konser, sinema gibi toplu ortamlarda bulunacakların ve şehirler arası seyahate çıkacakların 6 Eylül itibarıyla PCR testi yaptırması gerektiğini bildirdi.
Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Aşı sürecini aksatmış öğretmenler, okul çalışanları, konser, sinema gibi toplu ortamlarda bulunacaklar ve şehirlerarası seyahate çıkacaklar için 6 Eylül itibarıyla PCR testi gerekli. Test Covid-19 sağlık durumu takibi anlamı taşıyor. PCR'dan iyi sonuç alalım. Aşılarımızı olalım."
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
Aşı sürecini aksatmış öğretmenler, okul çalışanları; konser, sinema gibi toplu ortamlarda bulunacaklar ve şehirlerarası seyahate çıkacaklar için 6 Eylül itibariyle PCR testi gerekli. Test Covid-19 sağlık durumu takibi anlamı taşıyor. PCR’dan iyi sonuç alalım. Aşılarımızı olalım.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 1, 2021