Adalet Bakanı Gül'ün annesi vefat etti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün annesi Saliha Gül'ün vefat ettiğini bildirdi.
Ankara
Kıymetli kardeşim, bakan arkadaşım Abdülhamit Gül Beyefendi’nin muhterem anneleri Saliha Hanımefendi tedavi gördüğü hastanede rahmet-i rahmana kavuştu. Mekanı cennet, makamı âli olsun.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 9, 2021
Saliha Gül'ün Ankara Şehir Hastanesi'nde Kovid-19 tedavisi gördüğü ve yaklaşık 3 aydır entübe durumda olduğu öğrenildi.
Şentop: Saliha teyzemize Allah'tan rahmet, acılı ailesine sabırlar diliyorum
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Adalet Bakanımız Abdulhamit Gül'ün kıymetli anneleri Saliha teyzemizin vefat ettiğini teessürle öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet, acılı ailesine sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.
Adalet Bakanımız Abdülhamit Gül'ün kıymetli anneleri Saliha teyzemizin vefat ettiğini teessürle öğrendim.— Mustafa Şentop (@MustafaSentop) April 9, 2021
Kendisine Allah'tan rahmet, acılı ailesine sabırlar diliyorum.
Mekanı cennet olsun.
Oktay: Sayın Bakanımıza ve kederli ailesine sabr-ı cemil diliyorum
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından, "Adalet Bakanımız Abdulhamit Gül'ün Hakk'a yürüyen muhterem validesi Saliha Hanımefendi'ye Allah'tan rahmet, Sayın Bakanımıza ve kederli ailesine sabr-ı cemil diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.
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Adalet Bakanımız @abdulhamitgul’ün Hakk’a yürüyen muhterem validesi Saliha Hanımefendiye Allah’tan rahmet, Sayın Bakanımıza ve kederli ailesine sabr-ı cemil diliyorum.— Fuat Oktay (@fuatoktay) April 9, 2021
Mekanı cennet olsun.