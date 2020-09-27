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Sağlık, Koronavirüs

Sağlık Bakanı Koca'dan izolasyon uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan kişilerin izolasyon kurallarına uyması gerektiğini hatırlattı.

Barış Gündoğan   | 27.09.2020
Sağlık Bakanı Koca'dan izolasyon uyarısı

Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, izole olması gereken bir hastanın ziyaretçi kabul etmesine ilişkin temsili bir fotoğraf paylaştı. 

Hafif şikayetleri olup tedavisi evde yapılan veya semptomsuz ama izolasyon kuralına kesinlikle uyması gereken kişilerden bazılarının bu kurala uymadığı bilgisini aldıklarını aktaran Bakan Koca, "Testi pozitif çıkan kişi, bulaştırıcılık açısından kendini tıpkı hastanedeki hasta gibi görmelidir." ifadesini kullandı.

Fahrettin Koca, bir başka paylaşımında ise koronavirüse karşı kurallara uyulmasını isteyerek, "Virüse yayılma fırsatı veren bizleriz. Mücadelenin kurallarına ne kadar uyarsak, o kadar geriliyor." değerlendirmesini yaptı.

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