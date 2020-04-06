Almanya'ya dönenlere iki hafta karantina uygulanacak
Alman Haber Ajansı, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle hükümetin yurt dışından ülkeye dönen Avrupa Birliği ve Alman vatandaşları için iki haftalık karantina uygulaması başlatacağını yazdı.
Berlin
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Alman Haber Ajansının (DPA) hükümet çevrelerine dayandırdığı haberine göre, bugün toplanan kabine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle AB üyesi ülkelerden gelen ve yurt dışında olup da ülkeye dönen Alman vatandaşlarının kendi ikamet yerlerinde 2 hafta karantinada kalmalarını kararlaştırdı.
Salgın nedeniyle sadece geçerli bir sebebi olanların ülkeye girişine izin verilecek.
Ülkeye sadece birkaç günlüğüne gelecek diplomat ya da iş adamları bu karardan muaf olacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.