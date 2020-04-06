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Yeni tip koronavirüse yönelik alınan tedbirlerin ardından bazı kentlerdeki meydan ve caddelerin son durumu
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Dünya, Koronavirüs

Almanya'ya dönenlere iki hafta karantina uygulanacak

Alman Haber Ajansı, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle hükümetin yurt dışından ülkeye dönen Avrupa Birliği ve Alman vatandaşları için iki haftalık karantina uygulaması başlatacağını yazdı.

Cüneyt Karadağ   | 06.04.2020
Almanya'ya dönenlere iki hafta karantina uygulanacak Fotoğraf: Abdulhamid Hoşbaş/AA

Berlin

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Alman Haber Ajansının (DPA) hükümet çevrelerine dayandırdığı haberine göre, bugün toplanan kabine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle AB üyesi ülkelerden gelen ve yurt dışında olup da ülkeye dönen Alman vatandaşlarının kendi ikamet yerlerinde 2 hafta karantinada kalmalarını kararlaştırdı.

Salgın nedeniyle sadece geçerli bir sebebi olanların ülkeye girişine izin verilecek.

Ülkeye sadece birkaç günlüğüne gelecek diplomat ya da iş adamları bu karardan muaf olacak.

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