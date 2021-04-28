Bakan Koca: BioNtech aşısının iki dozu arasındaki süre 6-8 hafta olacak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "BioNtech aşısının iki dozu arasındaki sürenin 6-8 hafta olarak uygulanmasına karar verilmiştir." dedi.
Ankara
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, "(Kovid-19) Aşı programıyla toplumsal bağışıklığı elde etmeden eski günlerimize dönmek kolay olmayacak." ifadesini kullandı.
Bakan Koca, "Türkiye, Sputnik V aşısından 6 ay içinde 50 milyon doz almak için anlaşma imzaladı. İlk sevkiyat mayıs ayı içinde gerçekleşecek." dedi.
"BioNtech aşısının iki dozu arasındaki süre 6-8 hafta olacak"
"BioNtech aşısının iki dozu arasındaki sürenin 6-8 hafta olarak uygulanmasına karar verilmiştir." diyen Bakan Koca, "Aşı tedariki önümüzdeki iki ay için güçleşiyor ancak sonrasında aşı bolluğu yaşanması bekleniyor." şeklinde konuştu.
"İstanbul'da 5 vatandaşımızda Hindistan varyantı gözlendi"
Koca, İstanbul'da 5 vatandaşımızda Hindistan varyantı gözlendi. Bu varyant ilk kez görüldü ve vakalar izolasyon altında takip ediliyor." ifadesini kullandı.
Yerli inaktif aşı
Yerli inaktif aşı ile ilgili olarak da Bakan Koca, "Önümüzdeki birkaç gün içinde faz-3 denemelerinin hazırlıkları başlayacak. Bu yaygın kullanım öncesi son aşamadır." dedi.
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