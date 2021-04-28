Euro
9.95
Dolar
8.23
BIST 100
1,385.91
Altın
1,775.20
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Sağlık, Koronavirüs

Bakan Koca: BioNtech aşısının iki dozu arasındaki süre 6-8 hafta olacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "BioNtech aşısının iki dozu arasındaki sürenin 6-8 hafta olarak uygulanmasına karar verilmiştir." dedi.

Ferdi Türkten   | 28.04.2021
Bakan Koca: BioNtech aşısının iki dozu arasındaki süre 6-8 hafta olacak

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, "(Kovid-19) Aşı programıyla toplumsal bağışıklığı elde etmeden eski günlerimize dönmek kolay olmayacak." ifadesini kullandı.

Bakan Koca, "Türkiye, Sputnik V aşısından 6 ay içinde 50 milyon doz almak için anlaşma imzaladı. İlk sevkiyat mayıs ayı içinde gerçekleşecek." dedi.

"BioNtech aşısının iki dozu arasındaki süre 6-8 hafta olacak"

"BioNtech aşısının iki dozu arasındaki sürenin 6-8 hafta olarak uygulanmasına karar verilmiştir." diyen Bakan Koca, "Aşı tedariki önümüzdeki iki ay için güçleşiyor ancak sonrasında aşı bolluğu yaşanması bekleniyor." şeklinde konuştu.

"İstanbul'da 5 vatandaşımızda Hindistan varyantı gözlendi"

Koca, İstanbul'da 5 vatandaşımızda Hindistan varyantı gözlendi. Bu varyant ilk kez görüldü ve vakalar izolasyon altında takip ediliyor." ifadesini kullandı.

Yerli inaktif aşı

Yerli inaktif aşı ile ilgili olarak da Bakan Koca, "Önümüzdeki birkaç gün içinde faz-3 denemelerinin hazırlıkları başlayacak. Bu yaygın kullanım öncesi son aşamadır." dedi.

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İngiltere'de son 24 saatte 2 bin 166 Kovid-19 vakası tespit edildi
Bakan Koca: BioNtech aşısının iki dozu arasındaki süre 6-8 hafta olacak
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 573 bin 385'e yükseldi
BioNTech'in kurucu ortağı Uğur Şahin: Haziranda 30 milyon doz aşıyı Türkiye'ye sevk etmek istiyoruz
YÖK üniversitelere tam kapanma sürecinde 'uzaktan eğitime geçilmesini' tavsiye etti

Benzer haberler

Bakan Koca: BioNtech aşısının iki dozu arasındaki süre 6-8 hafta olacak

Bakan Koca: BioNtech aşısının iki dozu arasındaki süre 6-8 hafta olacak

Sağlık Bakanı Koca sosyal medya hesabından 23 Nisan sürprizi yaptı

Sağlık Bakanı Koca: İstanbul'da vaka sayılarında yaklaşık yüzde 20 düşüş oldu

Bakan Koca: Türkiye-Arnavutluk Fier Dostluk Hastanesi sağlık sistemimizin Arnavutluk’a aktarılması görevi üstlenecektir

Bakan Koca: Türkiye-Arnavutluk Fier Dostluk Hastanesi sağlık sistemimizin Arnavutluk’a aktarılması görevi üstlenecektir
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Sağlık Bakanı Koca: Kovid-19 vaka sayısı artış hızı azaldı

Sağlık Bakanı Koca: Kovid-19 vaka sayısı artış hızı azaldı