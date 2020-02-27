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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Dilucu Sınır Kapısı'nı ziyaret etti

Dilucu Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulunan Sağlık Bakanı Koca, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında sınır kapısında kurulan sahra hastanesinde kontrolden geçirilen vatandaşlar ile sohbet etti.

Hüseyin Yıldız,Bülent Mavzer   | 27.02.2020
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Dilucu Sınır Kapısı'nı ziyaret etti Fotoğraf: Bülent Mavzer / AA

Iğdır

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dilucu Sınır Kapısı'nı ziyaret etti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye-Nahcivan sınırındaki Dilucu Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulundu. Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde sınır kapısında kurulan sahra hastanesini gezerek, burada kontrolden geçirilen vatandaşlarla sohbet etti. ( Bülent Mavzer - Anadolu Ajansı )

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dilucu Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulundu.

Bakan Koca, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde yer alan İran-Türkiye sınırındaki Gürbulak Sınır Kapısı'ndaki incelemelerin ardından helikopter ile Iğdır'ın Aralık ilçesindeki 2. Hudut Tabur Komutanlığı'na geçti.

Koca, burada Iğdır Valisi Enver Ünlü, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Özdurhan, Garnizon ve 5. Hudut Alay Komutanı Albay Yılmaz Doğan, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Göllüce ve yetkililerce karşılandı.

Daha sonra kara yolu ile Türkiye-Nahcivan sınırındaki Dilucu Sınır Kapısı'na geçen Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde sınır kapısında kurulan sahra hastanesini gezerek, burada kontrolden geçirilen vatandaşlarla sohbet etti.

Koca, incelemelerinin ardından yeniden 2. Hudut Tabur Komutanlığına dönerek helikopterle Van'a hareket etti.

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