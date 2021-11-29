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Sağlık Bakanı Koca: Lodos fırtınasında 38 kişi yaralanmış, 4 kişi hayatını kaybetmiştir

Sağlık Bakanı Koca, Marmara Bölgesi'nde yaşanan fırtınada 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 38 kişinin yaralandığını bildirdi.

Yeşim Sert Karaaslan   | 29.11.2021
Sağlık Bakanı Koca: Lodos fırtınasında 38 kişi yaralanmış, 4 kişi hayatını kaybetmiştir

Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, Marmara Bölgesi'nde yaşanan lodos fırtınasına ilişkin paylaşımda bulundu.

Fırtınada İstanbul, Bursa ve Bolu'da hasar meydana geldiğini ve yaralananların olduğunu belirten Koca, İstanbul Esenyurt, Arnavutköy, Avcılar ve Başakşehir ilçelerinde yoğun şekilde olmak üzere, bazı ilçelerde afetlerin yaşandığını aktardı.

Koca, saat 17.30 itibarıyla afette son duruma ilişkin şunları kaydetti:

"Olayda 38 kişi yaralanmış, 4 kişi ise hayatını kaybetmiştir. Yaralılar, olay yerine görevlendirilen 112 ambulanslarımızla hastaneye nakledilmiştir.

Olay olan illerde 24 adet 112 ambulansı, 3 adet UMKE timi ile 87 sağlık personeli görev başındadır. Bölge halkına ve bütün ülkemize başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Çalışmalarımız devam ediyor."

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