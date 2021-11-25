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Sağlık Bakanı Koca: Aşı Ar-Ge Üretim Merkezimizin projesi bitti, önümüzdeki günlerde ihalesini yapacağız

Ahmet Sertan Usul   | 25.11.2021
Sağlık Bakanı Koca: Aşı Ar-Ge Üretim Merkezimizin projesi bitti, önümüzdeki günlerde ihalesini yapacağız

TBMM
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "50 bin metrekare büyüklüğünde olan Aşı Ar-Ge Üretim Merkezimizin projesi bitti, önümüzdeki günlerde ihalesini yapacağız." dedi. 

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