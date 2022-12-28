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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda tedbir amacıyla durdurulan uçuşlar yeniden başladı

İstanbul Tuzla'da doğal gaz hattındaki sızıntı nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir süre durdurulan uçuşlar yeniden başladı.

Zeynep Rakipoğlu, Emrah Gökmen, Metin Tokgöz   | 28.12.2022
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda tedbir amacıyla durdurulan uçuşlar yeniden başladı

İstanbul

Edinilen bilgiye göre, Tepeören Mahallesi Ebubekir Caddesi'nde boş arazide özel firmada görevli bir kişinin zemin etüdü yaptığı sırada BOTAŞ doğal gaz hattının zarar görmesi sonucu gaz sızıntısı meydana geldi.

Haber verilmesi üzerine bölgeye BOTAŞ, İGDAŞ, belediye ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, ekipler boru hattına giden gazı kesti. Boruda bulunan gazın tamamen boşaltılmasının ardından boru hattının onarımı yapılacak.

Gaz sızıntısının yaşandığı doğal gaz boru hattının uçakların kalkış güzergahında olması nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'nda saat 13.05 itibarıyla hava trafiği tedbir amacıyla durduruldu. Bu sırada, yakıtın az olması nedeniyle iniş talebinde bulunan 4 uçaktan 3'ü İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi.

Gaz sızıntısının tehlike arz etmeyecek şekilde dağılması için tedbir olarak bir süre uçuş operasyonları durdurulan Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçak iniş ve kalkışları yeniden başladı.

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