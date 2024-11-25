Dolar
34.61
Euro
36.41
Altın
2,633.88
ETH/USDT
3,457.60
BTC/USDT
95,999.00
BIST 100
9,659.96
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
DRON- Ankara'da Siteler Sanayi Bölgesindeki bir iş yerinin çatısında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
logo
Gündem

RTÜK Başkanı Şahin'den şiddet içeren yayınlara ilişkin açıklama

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, "Yayınlarda kadına yönelik şiddete tahammülümüz yoktur. Hiç kimse reyting uğruna kadına yönelik şiddeti kanıksatamaz." ifadelerini kullandı.

Fatma Sevinç Çetin  | 25.11.2024 - Güncelleme : 25.11.2024
RTÜK Başkanı Şahin'den şiddet içeren yayınlara ilişkin açıklama

Ankara

Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün düzenlenen "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü"ndeki konuşmasını hatırlattı.

Türkiye'deki dizi film sektörünün, zaman zaman çıtayı aşarak kadına yönelik şiddet konusunda sınırları zorladığını belirten Şahin, şunları kaydetti:

"Mücadelemizi kararlılıkla sürdürerek son dönemde şiddet içeren, milli ve manevi değerlerimizi tahrip eden yayınlara ağır müeyyideler uyguladık ve uygulamaya devam edeceğiz. Yayınlarda kadına yönelik şiddete tahammülümüz yoktur. Hiç kimse reyting uğruna kadına yönelik şiddeti kanıksatamaz. Şiddetin karşısında biz varız."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 10 terörist etkisiz hale getirildi
RTÜK Başkanı Şahin'den şiddet içeren yayınlara ilişkin açıklama
Türkiye kar yağışının ardından beyaza büründü
Beylikdüzü'ndeki fabrika yangını yaklaşık 62 saattir sürüyor
Hakkari'de kar ulaşımda aksamaya neden oldu

Benzer haberler

RTÜK Başkanı Şahin'den şiddet içeren yayınlara ilişkin açıklama

RTÜK Başkanı Şahin'den şiddet içeren yayınlara ilişkin açıklama

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet