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Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 10 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Gara, Hakurk ve Metina bölgelerinde tespit edilen PKK'lı 10 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Fatma Sevinç Çetin  | 25.11.2024 - Güncelleme : 25.11.2024
Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 10 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış olmadığı vurgulanarak, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara, Hakurk ve Metina bölgelerinde tespit ettiği 10 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Her nerede olursa olsunlar terör örgütleri ile mücadelemiz, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek." ifadelerine yer verildi.

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Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 10 terörist etkisiz hale getirildi
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