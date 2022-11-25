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MSB'den 1 milyondan fazla erbaş/er ve personele kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), son 9 yılda 1 milyondan fazla erbaş, er ve görevli personele kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimleri verildiğini bildirdi.

Yusuf Soykan Bal   | 25.11.2022
MSB'den 1 milyondan fazla erbaş/er ve personele kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimi

Ankara

MSB'den yapılan açıklamada, kadına yönelik şiddetle mücadeleye Bakanlık tarafından büyük önem verildiği ve personelin bu konudaki farkındalığını arttırmak için aralıksız eğitimler düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, 22 Ocak 2019'da MSB ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında imzalanan "Kadının güçlenmesi ve kadına yönelik şiddetle mücadelede kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi, iş birliği ve eş güdümün arttırılmasına dair protokol"ün güncellendiği kaydedildi.

İmzalanan protokol gereğince, sürekli bir eğitici kadrosunun oluşturulması için Şubat 2019'da çalışmalara başlandığı aktarılan açıklamada, MSB, Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları ve Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğünce görevlendirilen personele eğitimler verildiği belirtildi. Bu kapsamda 2021 yılında 29 bin 442 erbaş ve ere, bu yılın temmuz ayına kadar ise 31 bin 892 erbaş ve ere eğitim programı düzenlendiği bilgisi verildi.

Açıklamada, 2013-2022 yılları arasında evlilik öncesi eğitim programlarını da kapsayacak şekilde 1 milyondan fazla erbaş, er ve görevli personele, kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimlerinin verildiği bildirildi.

Ayrıca, erbaş ve erlere bu kapsamdaki eğitimlerin aralıksız olarak verilmeye devam edeceği de kaydedildi.

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