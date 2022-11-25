Düzce depreminden etkilenenler binalarının hasar durumunu öğrenebilecek
Düzce depreminden etkilenen vatandaşlar oturdukları binanın hasar durumunu, "http://hasartespit.csb.gov.tr" internet adresinden öğrenebilecek.
Ankara
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Düzce'de depremden etkilenen vatandaşların "http://hasartespit.csb.gov.tr" internet adresi üzerinden kimlik numarası veya adres ile sorgulama yaparak bina hasar durumlarını öğrenebilecekleri bildirildi.
🖥️Düzce'de depremden etkilenen vatandaşlarımız https://t.co/w9LEAIzZub adresi üzerinden T.C. kimlik numarası veya adres ile sorgulama yaparak bina hasar durumlarını öğrenebilirler.— T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Dğş. Bakanlığı (@csbgovtr) November 25, 2022
Aynı zamanda 📍Düzce'deki 6⃣ mobil iletişim aracımızda uzmanlarımızdan bilgi alabilirler. pic.twitter.com/DjIyaErvKl
Açıklamada, vatandaşların ayrıca bakanlığın Düzce'deki mobil iletişim aracındaki uzmanlardan bilgi alabileceği belirtildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.