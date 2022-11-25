Dolar
18.63
Euro
19.38
Altın
1,753.25
ETH/USDT
1,191.00
BTC/USDT
16,502.00
BIST 100
4,874.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Düzce depreminden etkilenenler binalarının hasar durumunu öğrenebilecek

Düzce depreminden etkilenen vatandaşlar oturdukları binanın hasar durumunu, "http://hasartespit.csb.gov.tr" internet adresinden öğrenebilecek.

Esin Işık   | 25.11.2022
Düzce depreminden etkilenenler binalarının hasar durumunu öğrenebilecek Fotoğraf: Tahir Turan Eroğlu / AA

Ankara

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Düzce'de depremden etkilenen vatandaşların "http://hasartespit.csb.gov.tr" internet adresi üzerinden kimlik numarası veya adres ile sorgulama yaparak bina hasar durumlarını öğrenebilecekleri bildirildi.

Açıklamada, vatandaşların ayrıca bakanlığın Düzce'deki mobil iletişim aracındaki uzmanlardan bilgi alabileceği belirtildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Mısır'la ilişkilerin normalleşmesine yönelik temaslarımız sürmektedir
Düzce depreminden etkilenenler binalarının hasar durumunu öğrenebilecek
MSB'den 1 milyondan fazla erbaş/er ve personele kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif ile görüştü
Bakan Yanık'tan terör saldırısında yaralanan 10 yaşındaki kız çocuğuna doğum günü sürprizi

Benzer haberler

Düzce depreminden etkilenenler binalarının hasar durumunu öğrenebilecek

Düzce depreminden etkilenenler binalarının hasar durumunu öğrenebilecek

Kandilli Rasathanesinde Düzce depremi değerlendirildi

Jeoloji uzmanı Prof. Dr. Gökçeoğlu: Çok sığ bir deprem olması sebebiyle yüzeye yakın çok geniş alanda hissedildi

Düzce depreminin Marmara'da beklenen depremi tetiklemesi öngörülmüyor

Düzce depreminin Marmara'da beklenen depremi tetiklemesi öngörülmüyor
Düzce depremi, AFAD Merkezinden koordine ediliyor

Düzce depremi, AFAD Merkezinden koordine ediliyor
İçişleri Bakanı Soylu: Türkiye afetler konusunda çok önemli adımlar attı

İçişleri Bakanı Soylu: Türkiye afetler konusunda çok önemli adımlar attı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet