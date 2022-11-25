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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Mısır'la ilişkilerin normalleşmesine yönelik temaslarımız sürmektedir

Ali Kemal Akan   | 25.11.2022
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Mısır'la ilişkilerin normalleşmesine yönelik temaslarımız sürmektedir

Ankara
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Mısır'la ilişkilerin normalleşmesine yönelik temaslarımız iki tarafın ortak iradesi, müşterek menfaatler, karşılıklı saygı çerçevesinde sürmektedir." dedi.

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