Türkiye kar yağışının ardından beyaza büründü
Yurdun büyük bölümünde etkili olan kar yağışının ardından şehir merkezleri ve yerleşim yerleri beyaza büründü.
Ilgaz Dağı'nda kar kalınlığı 20 santimetreyi aştı.
- Karadeniz'de kötü hava koşulları balık avcılığını olumsuz etkiliyor
- Ardahan-Ardanuç kara yolu ilkbahar aylarına kadar ulaşıma kapatıldı
- Malatya Valiliğinden kara yoluyla batı illerine gidecek sürücülere uyarı
- Kayseri'de kardan kapanan 230 mahalle yolu ulaşıma açıldı
- Malatya'da karla mücadele çalışmaları sürüyor
- Kahramanmaraş'ta fırtına ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor
Olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların bugün tatil edildiği kentte, kar yağışı en çok çocukları sevindirdi.
Yaşadıkları mahallelerdeki eğimli alanlara çıkan çocuklar, tahta ve plastik kızaklar ile poşetler kullanarak kaydı, kar topu oynayıp keyifli zaman geçirdi.
Çocuklarıyla kayarak eğlenen matematik öğretmeni Hasan Çevik, AA muhabirine, kar yağışı sonrası kentin beyaza büründüğünü belirterek, "Okulların tatil olmasını fırsat bilerek çocuklarla buraya geldik ve eğleniyoruz. Bizim için de güzel bir aktivite oldu, bu yokuş da Şükrüpaşa'nın kayak merkezi." dedi.
Çocuklardan 13 yaşındaki Emrah Altan da okulların tatil edilmesine sevindiğini anlattı.
Tatili fırsata dönüştürdüklerini belirten Altan, "Okullar tatil oldu ama evde oturmadık, geldik burada kayıyoruz. Çok eğleniyoruz." ifadesini kullandı.
Kentte iki gündür süren kar Kastamonu-Çankırı sınırındaki Ilgaz Dağı bölgesinde yoğunlaştı.
Kar kalınlığının 20 santimetreyi aştığı Ilgaz Dağı'nda 2016 yılında açılan Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli sayesinde ulaşımda herhangi bir aksaklık yaşanmıyor.
Kent genelinde Karayolları ve İl Özel İdare ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor.
Kent merkezinde de aralıklarla etkili olan kar yağışı dron ile görüntülendi.
Kayseri'de çocukların tepsi, poşet ve leğenle kar keyfi
Merkez Talas ilçesi Mevlana Mahallesi'nde karın ardından Rifat Yıldırım Parkı beyaza büründü.
Tatili fırsat bilen çocuklar, yanlarına aldıkları tepsi, poşet, naylon, leğen ve kızaklarla kendilerini dışarı attı.
Yaklaşık 40 çocuk, tepsi, poşet, leğen ve tahta kızaklarıyla dakikalarca tepeye tırmanarak kendilerini yokuş aşağı bıraktı.
Çocuklar zaman zaman kendi aralarında yarışarak keyifli anlar yaşadı.
Kızılcahamam'da tabloları anımsatan görüntüler oluştu
Bölgede etkili olan kar yağışının ardından ilçe beyaza büründü.
Soğuksu Milli Parkı ve ilçe merkezi, kar yağışının ardından güzel görüntüler oluşturdu.
Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kızılcahamam'ımız, kışın beyaz sessizliğiyle ve doğanın büyüleyici renkleriyle adeta bir tablo gibi karşımızda duruyor. Her mevsimi ayrı bir güzellik sunan ilçemiz, kışın büyüleyici dokusuyla yine adeta bir kartpostal gibi. Her adımda huzur, her köşede bir masal saklı. Tüm Ankaralıları ve misafirlerimizi Kızılcahamam'a bekliyoruz." ifadelerine yer verdi.
İlçedeki doğal güzellikler, kar yağışının ardından dronla da görüntülendi.
Sakarya'daki Keremali Dağı beyaz örtüyle kaplandı
Hendek ilçesinin güneyi ve Akyazı ilçesinin doğusunda yer alan 1453 rakımlı Keremali Dağı'nda kar yağışı etkili oldu.
Yaylalar, mesire alanı ve Keremali Gölü'ne ev sahipliği yapan dağ, yağışın artından beyaz örtüyle kaplandı.
Bölgede oluşan kartpostallık manzaralar, havadan görüntülendi
Düzce ve Bolu'da 2 gündür devam eden yağışın etkisi azalırken, komşu iki ilin sınırlarında yer alan, İstanbul ve Ankara arasında ulaşımı sağlayan D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişi beyaz örtüyle kaplandı.
Güzergahı kullananlar, sarıçam, karaçam, köknar, kayın, meşe ve gürgen ağaçlarıyla çevrili dağın doğası eşliğinde yolculuk yapmanın yanında yüksek rakımlı bölgedeki dinlenme tesislerinden farklı kış manzaralarını seyretme imkanı buluyor.
Bolu Dağı geçişinde karla kaplanan ağaçlar ve kara yolunun kıvrımlı siyah görünümüyle beyaz örtünün içinde oluşturduğu ahenk havadan da görüntülendi.
Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 66 santimetreyle Çambaşı'nda ölçüldü
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Çambaşı'nda 66, Ergan ve Erciyes'te 60, Palandöken'de 51, Keltepe'de 50, Zigana'da 45, Akdağ'da 41, Kartalkaya'da 40, Uludağ'da 37, Mersivan'da 33, Nemrut ve Ilgaz'da 27, Yıldız Dağı'nda 25, Hazarbaba ve Palandöken 2'de 21, Hakkari'de 13, Hesarek ve Murat Dağı'nda 12, Davraz ve Elmadağ'da 9 ve Denizli'de 4 santimetre ölçüldü.
Tokat'taki Çamlıbel Geçidi'nde kar kalınlığı yaklaşık 60 santimetreye ulaştı
Tokat-Sivas kara yolunda kar nedeniyle Karayolları ekiplerinin gece boyunca küreme ve tuzlama çalışması sürdü.
Polis ekipleri, yol güzergahında dün kar yağışı nedeniyle tesislerde bekletilen çekici ve tırların çıkışına kontrollü olarak izin verdi.
Tokat-Sivas kara yolunun 1650 rakımlı Çamlıbel Geçidi'nde ise kar kalınlığı yaklaşık 60 santimetreye ulaştı.
Bu arada kara saplanan bazı araçların yol kenarında bırakıldıkları görüldü.
Bölgede ekiplerin çalışması sürüyor.
Erzurum'da kar tatilini fırsat bilen çocuklar mahalle aralarında kızakla kaydı
Olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların bugün tatil edildiği kentte, kar yağışı en çok çocukları sevindirdi.
Yaşadıkları mahallelerdeki eğimli alanlara çıkan çocuklar, tahta ve plastik kızaklar ile poşetler kullanarak kaydı, kar topu oynayıp keyifli zaman geçirdi.
Çocuklarıyla kayarak eğlenen matematik öğretmeni Hasan Çevik, AA muhabirine, kar yağışı sonrası kentin beyaza büründüğünü belirterek, "Okulların tatil olmasını fırsat bilerek çocuklarla buraya geldik ve eğleniyoruz. Bizim için de güzel bir aktivite oldu, bu yokuş da Şükrüpaşa'nın kayak merkezi." dedi.
Çocuklardan 13 yaşındaki Emrah Altan da okulların tatil edilmesine sevindiğini anlattı.
Tatili fırsata dönüştürdüklerini belirten Altan, "Okullar tatil oldu ama evde oturmadık, geldik burada kayıyoruz. Çok eğleniyoruz." ifadesini kullandı.
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