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Politika

İçişleri Bakanı Soylu'dan 'kadına yönelik şiddete sıfır tolerans' paylaşımı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kadına yönelik şiddete sıfır tolerans" mesajıyla kadına şiddeti önlemede faaliyet gösteren Bakanlığa bağlı birimlerin anlatıldığı videolu paylaşımda bulundu.

Ayşe Şensoy Boztepe   | 23.03.2021
İçişleri Bakanı Soylu'dan 'kadına yönelik şiddete sıfır tolerans' paylaşımı

Ankara

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından, "Kadına yönelik şiddet insana ihanettir. Kadına yönelik şiddete sıfır tolerans anlayışıyla ihtiyacınız olan her an yanındayız." mesajıyla video paylaştı. Emniyet, jandarma ve İçişleri Bakanlığının kadın personelinin yer aldığı videoda, kadına yönelik şiddete karşı faaliyet gösteren Bakanlığa bağlı birimler anlatıldı.

Videoda, birimlerde görevli kadın personel tarafından şu mesaj verildi:

"Kıymetli kadınlarımız, her zaman yanınızdayız. Kimi zaman KADES uygulamamızla tek dokunuşla, kimi zaman Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliklerimizle, güven masalarımız ve açık kapı birimlerimizle, teknolojik donanım ve kapasitemizle, aile içi ve kadına yönelik şiddeti önlemek için sıfır tolerans prensibiyle var gücümüzle çalışıyoruz. Kadına yönelik her türlü şiddet insanlık dışıdır. Unutmayalım suç ve ceza kanunlarla belirlenir. Haklarımızın teminatı sözleşmeler değil, kanunlardır. Bize güvenin."

Bakanlığın hazırladığı video, İçişleri Bakanlığı, bağlı kurum ve kuruluşlar ile 81 il valiliğinin tüm sosyal medya hesaplarından da paylaşıldı.

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