Dolar
18.60
Euro
18.18
Altın
1,632.65
ETH/USDT
1,264.10
BTC/USDT
18,790.00
BIST 100
3,914.59
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır 15 Temmuz Şehitler Parkı’nda vatandaşlara hitap ediyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve AK Parti Milletvekili Şamil Ayrım’ın sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulunuyor. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü - Sözleşmeli Besicilik Projesi Tanıtım Lansmanı programında konuşuyor
logo
Gündem

Rize'de yağış ve toprak kayması nedeniyle köy yolları kapandı

Rize'de şiddetli yağışın ardından meydana gelen toprak kayması sonucu kapanan 31 köy yolundan 30'u ulaşıma açıldı.

Muhittin Sandıkçı   | 21.10.2022
Rize'de yağış ve toprak kayması nedeniyle köy yolları kapandı

Rize

İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, dün akşamdan itibaren aralıklarla etkili olan yağış sonrası merkez ve Ardeşen ilçesinde 8'er, Fındıklı ve Pazar'da 5'er, Kalkandere'de 3 ve Çayeli'nde 2 olmak üzere toplam 31 köy yolunda ufak çaplı toprak kayması meydana geldi.

Söz konusu yollardan 30'u ekiplerin çalışması sonucu açıldı, Ardeşen'e bağlı Duygulu köyündeki çalışmalar ise devam ediyor.

Öte yandan, Duygulu köyünde incelemelerde bulunan muhtar İsmail Topaloğlu'nun 53 ABF 581 plakalı otomobili, içinde kimsenin bulunmadığı sırada kayarak çay bahçesine yuvarlandı.

Aracı çekmek üzere çekici geldiği sırada bölgede toprak kayması meydana geldi. Durumu fark eden görevliler son anda bölgeden uzaklaştı ancak Topaloğlu'nun otomobili toprak altında kaldı.

Jandarma ekipleri bölgede önlem aldı.

Otomobili çekmeye giden görevli Ercan Başokur, toprağın kaydığını son anda fark ederek uzaklaştıklarını söyledi.

Makineyi kurmaya çalıştığı sırada toprak kaymasının başladığını anlatan Başokur, "Arabayı geri vitese koyup çıkarken bölge olduğu gibi koptu. Verilmiş sadakamız varmış. Köylü gelecekti, herkes orada olacaktı. Makine kurup arabayı çıkaracaktık. Hepimiz gidebilirdik." dedi.

Bu arada toprak kaymasının yaşandığı ve ağaçların devrildiği an cep telefonuyla görüntülendi.

Öte yandan, bazı bölgelerdeki tarım arazilerinde de yağışa bağlı hasar oluştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
HDP'li Semra Güzel 19 Aralık'ta hakim karşısına çıkacak
Bakan Bilgin: (Bartın'daki maden kazası) 6 müfettiş ve iş güvenliği uzmanıyla bunun üstüne gidiyoruz
Rize'de yağış ve toprak kayması nedeniyle köy yolları kapandı
Bakan Akar "TSK'nın kimyasal silah kullandığı iddiası"na yanıt verdi: Hukuki süreç başladı
Kuvvetli rüzgar nedeniyle yük gemileri Sinop limanına demirledi

Benzer haberler

Rize'de yağış ve toprak kayması nedeniyle köy yolları kapandı

Rize'de yağış ve toprak kayması nedeniyle köy yolları kapandı

Yurdun yüksek kesimleri sonbaharda beyaza büründü

Ağaç gövdeleri arasına yaptığı iki ahşap evde yakınlarını ağırlıyor

Hindistan'da şiddetli yağış nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti

Hindistan'da şiddetli yağış nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti
Rize'de güvenlik görevlisi baygın haldeki serçeyi kalp masajıyla hayata bağladı

Rize'de güvenlik görevlisi baygın haldeki serçeyi kalp masajıyla hayata bağladı
Rize Şehir Hastanesi deniz dolgu çalışmalarında sona yaklaşıldı

Rize Şehir Hastanesi deniz dolgu çalışmalarında sona yaklaşıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet