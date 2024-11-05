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Rize'de heyelan nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu'nun Artvin yönü ulaşıma kapandı

Rize'nin Ardeşen ilçesinde meydana gelen heyelan sonucu Karadeniz Sahil Yolu'nun Artvin istikameti ulaşıma kapandı.

Fikret Delal  | 05.11.2024 - Güncelleme : 05.11.2024
Rize'de heyelan nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu'nun Artvin yönü ulaşıma kapandı Fotoğraf: Fikret Delal/AA

Rize

Kentte sabahtan itibaren görülen sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Sağanak nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu'nun 14. kilometresinde heyelan meydana geldi, yolun Artvin yönü ulaşıma kapandı.

Heyelan anında yoldan geçen 3 araçta taş çarpması sebebiyle maddi hasar oluştu.

Polis bölgede güvenlik önlemi alırken, Karayolları ekipleri toprağı kaldırmak için çalışma başlattı.

Çalışmalar, yeni heyelan tehlikesine karşı kontrollü sürdürülüyor.

Rize Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, yoğun yağışlar sonucu Ardeşen-Fındıklı kara yolunun 14. kilometresinde meydana gelen heyelan nedeniyle Ardeşen-Fındıklı yönünde ulaşımın tek şeritten kontrollü olarak sağlandığı belirtildi.

Trafik güvenliği için gerekli işaretlemelerin yapıldığı aktarılan açıklamada, "Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri yolda biriken toprak ve taşları temizlemek üzere çalışmalarını sürdürmektedir. Sürücülerimizin can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir." ifadelerine yer verildi.

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Rize'de heyelan nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu'nun Artvin yönü ulaşıma kapandı
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