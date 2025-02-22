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Rize'de cep telefonu bataryasının patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı

Rize'de cep telefonu bataryasının patlaması güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Fikret Delal  | 22.02.2025 - Güncelleme : 22.02.2025
Rize'de cep telefonu bataryasının patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı

Rize

Tophane Mahallesi'nde cep telefonu tamiri yapan Gökhan Akyıldız, müşterisinin getirdiği arızalı telefonu, bir süre sonra tamir etmek üzere tezgahın altına bıraktı.

Akyıldız'ın yemek yediği sırada telefonun bataryası patladı ve tamir tezgahının altındaki bazı malzemeler alev aldı.

22.02.2025

Kısa süreli panik yaşayan Akyıldız, alevleri söndürdü.

Güvenlik kamerasına yansıyan olayı anlatan Akyıldız, müşterisinin bataryası şişen cep telefonunu tamir için kendisine bıraktığını belirterek, "Telefon gelmeden önce yemek siparişi vermiştim. Yemeğimi yedikten sonra telefonu tamir edecektim. Telefonun patlayacağı hissine kapıldım ve tezgahın altına koydum. Yemek yediğim sırada nitekim patladı." dedi.

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