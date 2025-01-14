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Reyhanlı'daki terör saldırısının faillerinden Mohammad Dib Korali tutuklandı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 12 yıl önce Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 53 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının faillerinden Mohammad Dib Korali'nin tutuklandığını bildirdi.

Cemil Murat Budak  | 14.01.2025 - Güncelleme : 14.01.2025
Reyhanlı'daki terör saldırısının faillerinden Mohammad Dib Korali tutuklandı

Ankara

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Reyhanlı ilçesinde 2013 yılında düzenlenen hain terör saldırısının şüphelisi olan ve Suriye'de yakalanan Mohammad Dib Korali'nin, Hatay Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Hatay Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandığını belirtti.

Bakan Tunç, "Yüreğimizi yakan saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlarımızı bir kez daha rahmetle anıyor, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

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