Dolar
18.80
Euro
20.34
Altın
1,928.18
ETH/USDT
1,555.00
BTC/USDT
21,066.00
BIST 100
5,480.79
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da Esenyurt Eğitim Kampüsü Temel Atma Töreni’nde konuşuyor.
logo
Gündem

Prof. Dr. İsmail Çakmak, "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları" listesinde Türkiye'den birinci seçildi

Stanford Üniversitesi'nin "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları" listesinde Türkiye'den Sabancı Üniversitesinden Prof. Dr. İsmail Çakmak birinci seçildi.

Büşra Çoban   | 20.01.2023
Prof. Dr. İsmail Çakmak, "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları" listesinde Türkiye'den birinci seçildi

İstanbul

Sabancı Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) önde gelen üniversitelerinden Stanford Üniversitesi'nin Elsevier-Scopus veri tabanını kullanarak, 22 anabilim dalı ve 176 alt-bilim dallarında 8 milyondan fazla bilim insanı ve araştırıcıyı kariyerleri boyunca yürüttükleri çalışmaları kapsamında inceleyerek dünyanın en etkili bilim insanları 2022 yılı listesini oluşturdu.

PLOS Biology dergisinde yayımlanan listede Türkiye’den 879 bilim insanı yer aldı.

Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Çakmak, 2022 yılı en etkili bilim insanları sıralamasında Türkiye’den birinci seçildi.

Tarım-Agronomi alt bilim dalındaki dünya sıralamasında ise 7. sırada yer alan Çakmak, 8 milyondan fazla bilim insanı ve araştırıcının incelendiği bu çalışmada, tüm bilim dalları genel sıralamasında ise 2 bin 538. oldu.

Bitkilerin mineral beslenmesi ve stres fizyolojisi konularında çalışmakta olan Çakmak, araştırmalarında 2 milyardan fazla insanı etkileyen mikro besin elementleri noksanlığı (gizli açlık) problemini azaltmada tarımsal stratejilerin rolüne odaklandı.

Scopus veri tabanına göre uluslararası hakemli bilimsel dergilerde 228 makalesi yayınlanan Çakmak,1999 yılında TÜBİTAK Bilim Ödülü, 2005'de IFA-Gübre Endüstrileri Birliği Uluslararası Bitki Besleme Ödülü, 2007'de Avusturalya-Crawford Fund "Derek Tribe" madalyası, 2014'de Almanya-Alexander von Humboldt Vakfı "Georg Forster Araştırma Ödülü", 2016'da Uluslararası Bitki Besleme Enstitüsü- Bilim Ödülü ve 2016 yılında Dünya Bilimler Akademisi Tarım Bilimleri Bilim Ödülünü aldı.

Çakmak, 2012 yılında ise Avrupa Akademisi ve Türkiye’de Bilim Akademisi’ne üye olarak seçildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Kurum İzmir'de depremzedeler için yapılan konutları inceledi
Prof. Dr. İsmail Çakmak, "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları" listesinde Türkiye'den birinci seçildi
AK Parti'li Akbaşoğlu: EYT'nin şubat ayı içerisinde yasalaştığına hep birlikte şahit olacağız
CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
Edirne'de sağanak etkili oluyor

Benzer haberler

Prof. Dr. İsmail Çakmak, "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları" listesinde Türkiye'den birinci seçildi

Prof. Dr. İsmail Çakmak, "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları" listesinde Türkiye'den birinci seçildi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet