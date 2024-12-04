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Plato sahaları deprem riski açısından yapılara güvenli zemin oluşturuyor

Trakya Üniversitesi Doğal Afet Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Musa Uludağ, plato sahalarının deprem riski açısından yapılara güvenli zemin oluşturduğunu söyledi.

Gökhan Zobar  | 04.12.2024 - Güncelleme : 04.12.2024
Plato sahaları deprem riski açısından yapılara güvenli zemin oluşturuyor

Edirne

EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi Doğal Afet Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Musa Uludağ, plato sahalarının deprem riski açısından yapılara güvenli zemin oluşturduğunu söyledi.

Doç. Dr. Uludağ, AA muhabirine yaşam alanlarının deprem ve afet riski göz önüne alınarak kurulması gerektiğini vurguladı.

Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu hatırlatan Uludağ, yapılaşmanın riski en az alanlarda gerçekleştirilmesinin önemini vurguladı.

Bina inşa edilirken zemini güçlü alanların tercih edilmesi tavsiyesinde bulunan Uludağ, bu yerlerin başında plato sahalarının geldiğini ifade etti.

Plato sahalarının yerleşim alanı olarak seçilmesinin pek çok avantajı olduğunu anlatan Uludağ, şunları kaydetti:

"En son 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde çok acı bir şekilde yaşadık. Alüvyal sahalara, taşkın ovalarına yapılan binaları ne kadar sağlam inşa ederseniz edin sıvılaşma riskinden dolayı her zaman büyük bir tehdit oluşturuyor. Taşkın ovalarına yayılmamamız gerekiyor. Plato yüzeylerinde meydana gelen yapılaşmalar bize birçok avantaj sağlıyor. Bu alanlar öncelikle deprem riski açısından daha güvenli alanlar oluşturuyor. İkinci olarak yağış akış ilişkisini daha rahat düzenleyebildiğimiz ve su yollarını kapama riski olmayan alanlar. Doğa uyumlu sürdürülebilir şehirleri yapabileceğimiz alanlar."

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