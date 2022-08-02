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Piyade Er Sofioğlu'nun cenazesi Diyarbakır'da son yolculuğuna uğurlandı

Hatay'ın Altınözü ilçesinde araç kazası sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Er Yusuf Sofioğlu'nun (22) cenazesi, memleketi Diyarbakır'da toprağa verildi.

Aziz Aslan, Mehmet Sıddık Kaya   | 02.08.2022
Piyade Er Sofioğlu'nun cenazesi Diyarbakır'da son yolculuğuna uğurlandı Fotoğraf: Aziz Aslan/AA

Diyarbakır

Altınözü ilçe sınırında 29 Temmuz'da araç kazasında yaralandıktan sonra tedavi amaçlı kaldırıldığı hastanede şehit düşen Sofioğlu'nun naaşı, Hatay'daki töreninin ardından uçakla Diyarbakır'a getirildi.

Buradan nakledildiği ambulansla Dicle ilçesine bağlı Pekmezciler köyüne getirilen Sofioğlu için cenaze töreni düzenlendi.

Pekmezciler Şehit Polis Halit Gülser Ortaokulu bahçesinde düzenlenen törende, şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı katafalka konuldu, öz geçmişi okundu, dua edildi.

İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu'nun kıldırdığı namaz ve okuduğu duaların ardından şehidin cenazesi köy mezarlığında defnedildi.

Şehit Sofioğlu'nun bekar olduğu öğrenilirken, askere gitmeden önce annesinin eline kına yakarken çekilen görüntüsü ortaya çıktı.

Cenaze törenine, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Ali İhsan Su, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Fuat Güney, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, kaymakamlar ve vatandaşlar katıldı.

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