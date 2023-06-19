Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, sözde lider kadrodan olduğu değerlendirilen 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist tespit edildi.
Kahraman Mehmetçik, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde sözde lider kadrodan olduğu değerlendirilen 2 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Bölgede teröristlere ait silah ve mühimmat da ele geçirildi.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 19, 2023
Ele geçirilenler arasında;
▪️2 adet M-16 piyade tüfeği,… pic.twitter.com/SQsmKlS2Vm
Terör örgütünün sözde lider kadrosunda olduğu değerlendirilen teröristler etkisiz hale getirildi.
Bölgede, teröristlere ait iki M-16 piyade tüfeği, bir el bombası, 180 adet 5,56 milimetre mermi, bir RPG-7 mühimmatı, bir silah üstü gece görüş dürbünü, fotoğraf makinesi ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.