Dolar
23.61
Euro
25.77
Altın
1,951.69
ETH/USDT
1,720.00
BTC/USDT
26,420.00
BIST 100
5,360.38
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
logo
Gündem

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, sözde lider kadrodan olduğu değerlendirilen 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Özcan Yıldırım  | 19.06.2023 - Güncelleme : 19.06.2023
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist tespit edildi.

Terör örgütünün sözde lider kadrosunda olduğu değerlendirilen teröristler etkisiz hale getirildi.

Bölgede, teröristlere ait iki M-16 piyade tüfeği, bir el bombası, 180 adet 5,56 milimetre mermi, bir RPG-7 mühimmatı, bir silah üstü gece görüş dürbünü, fotoğraf makinesi ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Erzurum'da kentsel dönüşümle riskli yapılar yıkılıyor
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Kahramanmaraş'ta su taşkını tarım arazilerine zarar verdi
AYM, HDP'ye ödenen Hazine yardımına bloke konulması talebini karara bağladı
İstanbul'un barajlarında su seviyesi yüzde 45,89 olarak ölçüldü

Benzer haberler

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Pençe-Kilit ve Hakurk bölgelerinde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet