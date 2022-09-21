Dolar
18.33
Euro
18.15
Altın
1,673.24
ETH/USDT
1,346.90
BTC/USDT
19,304.00
BIST 100
3,271.28
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu’nda konuşuyor A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta yarın İstanbul'da Lüksemburg ile yapacağı maçın hazırlıklarını TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla tamamlıyor
logo
Gündem

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce yapılan taciz atışı sonucu Uzman Onbaşı Muhammed Karaçam şehit oldu, 2 asker de yaralandı.

Ali Kemal Akan, Kemal Ceylan   | 21.09.2022
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı

Ankara/Çorum

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Pençe-Kilit Operasyonu'nun sürdüğü üs bölgelerinden birine teröristlerce yapılan taciz atışı sonucu İstihkam Uzman Onbaşı Muhammed Karaçam'ın şehit olduğu, 2 askerin de yaralandığı bildirildi.

Yaralı askerlerin derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlandığı belirtilen açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Şehit Muhammed Karaçam'ın Çorum'daki ailesine acı haber verildi

Şehit Uzman Onbaşı Muhammed Karaçam'ın (27) Çorum'daki ailesine şehadet haberi ulaştı.

Askeri yetkililer, şehidin Buharaevler Mahallesi'ndeki evine giderek, baba Bedi ile anne Aysel Karaçam'a acı haberi verdi.

Haberin ardından şehidin evi ile sokağa Türk bayrakları asıldı, Çorum Valiliğince şehidin evinin önüne taziye çadırı kuruldu.

Ailenin dört çocuğundan en küçüğü olan şehit için yarın ikindi namazından sonra Çorum Akşemseddin Camisi'nde tören düzenleneceği, ardından cenazenin Çorum Şehitliği'nde defnedileceği öğrenildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İkna çalışmaları sonucu 2 terörist daha teslim oldu
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin: Çalışanlarımızı, emekçilerimizi enflasyonun tahribatından kurtaracağız
Adalet Bakanı Bozdağ: Yargımızı Avrupa'daki standartların ilerisine götürmek ana vazifemiz
İzmir'de makilik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı

Benzer haberler

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı

TBMM Başkanı Şentop'tan şehit askerler için taziye mesajı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet