Dolar
17.92
Euro
18.29
Altın
1,793.70
ETH/USDT
1,704.80
BTC/USDT
23,182.00
BIST 100
2,785.16
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde yaralanan asker tedavi gördüğü hastanede şehit oldu

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 6 Ağustos'ta EYP’nin patlaması sonucu yaralanan İs.Uzman Onbaşı Mustafa Demir'in, tedavi gördüğü hastanede şehit olduğu bildirildi.

Cankut Taşdan   | 10.08.2022
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde yaralanan asker tedavi gördüğü hastanede şehit oldu

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 6 Ağustos'ta bölücü terör örgütü mensuplarınca yerleştirilen EYP’nin patlaması sonucu yaralanan ve sevk edildiği Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi devam eden İs.Uzman Onbaşı Mustafa Demir'in, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadesine yer verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Zeytinburnu'nda hırdavat dükkanında çıkan yangın söndürüldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda ikili görüşmelerde bulundu
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde yaralanan asker tedavi gördüğü hastanede şehit oldu
Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran: Diplomasimizin en önemli gündemi Türk savunma sanayinin gelişimine katkıda bulunmak
Savunma Sanayi Başkanı Demir: Savunma sanayisi ürünleri ihraç ettiğimiz ülke sayısı 170'i geçti

Benzer haberler

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde yaralanan asker tedavi gördüğü hastanede şehit oldu

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde yaralanan asker tedavi gördüğü hastanede şehit oldu

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde yaralanan asker tedavi gördüğü hastanede şehit oldu

Tahıl taşıyan 2 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti

Deniz Kuvvetlerine ait İHA, Yunanistan'ın düzensiz göçmenlerin botunu geri ittiği anları görüntüledi

Deniz Kuvvetlerine ait İHA, Yunanistan'ın düzensiz göçmenlerin botunu geri ittiği anları görüntüledi
4 gemi daha Ukrayna limanlarından çıkış yapacak

4 gemi daha Ukrayna limanlarından çıkış yapacak
AKSUNGUR SİHA Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi

AKSUNGUR SİHA Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet