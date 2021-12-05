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Palandöken'de kayak sezonunun açılmasıyla pistler dolup taştı

Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi'nde, kayak sezonunun açılmasıyla hafta sonu tatilini fırsat bilen ziyaretçiler pistlere akın etti.

Selami Küçükoğlu   | 05.12.2021
Palandöken'de kayak sezonunun açılmasıyla pistler dolup taştı Fotoğraf: Selami Küçükoğlu - Anadolu Ajansı

Erzurum

Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden, aynı anda 12 bin kişinin kayak yapabildiği, teknik altyapısı, beş yıldızlı otelleri, kar kalitesi ve eşsiz doğa manzaralarıyla "Kayağın başkenti" olarak da adlandırılan Palandöken'de tatilciler kayağın tadını çıkarıyor.

Hafta sonu tatilinde Kayseri, Ankara, Bursa, Trabzon, İstanbul, Erzincan ve İzmir gibi illerden misafirleri ağırlayan merkez, kayakseverlerle doldu.

Kar kalınlığının 55 santimetreyi bulduğu kayak merkezine gelenler, kızağa bindi, snowboard ve kayak yaparak keyifli vakit geçirdi.

Ziyaretçiler, kurulan platformda canlı müzik eşliğinde eğlendi, zaman zaman halay çekti.

Kayseri'den Beyza Sorkulu, AA muhabirine, sezonun açılması üzerine geldiği Palandöken'de kayağın keyfini doyasıya yaşadığını söyledi.

Bölgeyi çok beğendiğini belirten Sorkulu, "Burası muhteşem güzellikte. Pistleri ve karın kalitesi, oteller son derece güzel. Burada kayak yapmayı seviyorum." diye konuştu.

Enes Küçük ise Palandöken'de kayak yapmanın heyecanlı olduğunu dile getirerek, bu heyecana herkesi ortak olmaya davet etti.

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