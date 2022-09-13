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Oyuncu İlyas Salman'a "Türk milletini alenen aşağılama" suçundan 2 yıla kadar hapis istemi

Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda "Türk milletini alenen aşağılama" suçunu işlediği iddia edilen oyuncu İlyas Salman'ın yargılandığı davada savcılık, sanığın 2 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Ali Cevahir Aktürk   | 13.09.2022
Oyuncu İlyas Salman'a "Türk milletini alenen aşağılama" suçundan 2 yıla kadar hapis istemi

İstanbul

Anadolu 54. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuksuz sanık İlyas Salman'ı avukatı temsil etti.

Duruşmada, esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı Ömer Faruk Eser, sanık Salman'ın kullandığı ifadeler nedeniyle "Türk milletini alenen aşağılama" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Mütalaaya karşı söz alan Salman'ın avukatı, süre talebinde bulundu.

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık avukatının yazılı savunmasını hazırlaması için bir sonraki celseye kadar süre vererek duruşmayı erteledi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, geçen yıl sosyal medyada yayımladığı videolu paylaşımda "Türk milletini alenen aşağılama" suçunu işlediği iddia edilen Salman'ın 6 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

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