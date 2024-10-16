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Otoyol jandarmaları 28 ildeki törenlerin ardından göreve başladı

Otoyol Jandarma Komutanlığı ekipleri, 28 ilde düzenlenen törenlerin ardından göreve başladı.

Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 16.10.2024 - Güncelleme : 16.10.2024
Otoyol jandarmaları 28 ildeki törenlerin ardından göreve başladı

Ankara

Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, otoyol jandarma ekiplerinin trafik ve asayiş hizmetlerini bir arada yerine getireceği belirtildi.

Açıklamada, "Otoyol jandarma komutanlıklarımız, dün 28 ilde düzenlenen törenlerin ardından göreve başlamıştır. Otoyol jandarma komutanlıklarımız ile gücümüze güç katmaya devam ediyor, envanterimize katılan yeni araçlarımızla da milletimizin emrinde olmaktan gurur duyuyoruz. Biliyoruz ki millete hizmetin yeri ve zamanı yoktur. Göreve başladığımız otoyollarımızda da bu prensiple çalışmaya devam edeceğiz. Yeni görevlerinde tüm personelimize başarılar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

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