Otoyol jandarmaları 28 ildeki törenlerin ardından göreve başladı
Otoyol Jandarma Komutanlığı ekipleri, 28 ilde düzenlenen törenlerin ardından göreve başladı.
Ankara
Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, otoyol jandarma ekiplerinin trafik ve asayiş hizmetlerini bir arada yerine getireceği belirtildi.
Yolunuz Açık Olsun🇹🇷— T.C. Jandarma Gn. K (@jandarma) October 16, 2024
Trafik ve asayiş hizmetlerini bir arada yerine getirecek olan Otoyol Jandarma Komutanlıklarımız, 15 Ekim 2024 tarihinde 28 ilde yapılan törenlerin ardından göreve başlamıştır.
Otoyol Jandarma Komutanlıklarımız ile gücümüze güç katmaya devam ediyor,… pic.twitter.com/gz2UuRumcL
Açıklamada, "Otoyol jandarma komutanlıklarımız, dün 28 ilde düzenlenen törenlerin ardından göreve başlamıştır. Otoyol jandarma komutanlıklarımız ile gücümüze güç katmaya devam ediyor, envanterimize katılan yeni araçlarımızla da milletimizin emrinde olmaktan gurur duyuyoruz. Biliyoruz ki millete hizmetin yeri ve zamanı yoktur. Göreve başladığımız otoyollarımızda da bu prensiple çalışmaya devam edeceğiz. Yeni görevlerinde tüm personelimize başarılar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.