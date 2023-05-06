Dolar
19.51
Euro
21.49
Altın
2,016.87
ETH/USDT
1,983.40
BTC/USDT
29,300.00
BIST 100
4,400.76
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İngiltere Kralı 3. Charles için Westminster Abbey Kilisesi’nde taç giyme töreni gerçekleştiriliyor CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Erzincan'da vatandaşlara hitap ediyor
logo
Gündem

Orta Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Orta Karadeniz'de öğle saatlerinden itibaren kuvvetli yağış beklendiğini bildirdi.

Mustafa Emre Kürkçü  | 06.05.2023 - Güncelleme : 06.05.2023
Orta Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı

Ankara

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Orta Karadeniz'de görülecek gök gürültülü sağanağın, Çorum, Amasya ve Tokat çevreleri ile Samsun, Kastamonu ve Sinop'un iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Bu illerde sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Orta Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı
Hakkari'de ekiplerin kar mesaisi devam ediyor
Güney Ege için sağanak uyarısı
Uzmanlara göre "trol ağları ile siyasi algı oluşturmak" demokrasi kültürüyle bağdaşmıyor
Yılda 10 gün açan "Yörük gülü"nü koparana 244 bin lira ceza

Benzer haberler

Orta Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı

Orta Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı

Ege ve Akdeniz bölgelerinin batısı için gök gürültülü sağanak uyarısı

Marmara Bölgesi için gök gürültülü sağanak uyarısı

Doğu bölgeleri için kuvvetli yağış uyarısı

Doğu bölgeleri için kuvvetli yağış uyarısı
Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş için gök gürültülü sağanak uyarısı

Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş için gök gürültülü sağanak uyarısı
Meteorolojiden yurdun büyük kesimi için kuvvetli yağış uyarısı

Meteorolojiden yurdun büyük kesimi için kuvvetli yağış uyarısı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet