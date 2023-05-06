Munzur Çayı'nda kaybolan 3 kişiden 1'nin cansız bedenine ulaşıldı
Tunceli’nin Ovacık ilçesinde 21 Nisan'da otomobille düştükleri Munzur Çayı'nda kaybolan 3 kişiden 1'inin cansız bedenine ulaşıldı.
Tunceli
Diyarbakır'dan Tunceli'ye gelerek bulundukları araçla düştükleri Munzur Çayı'nda kaybolan Baran Aslantaş (22), Azad Demiral (21) ve Mehmet Can Demiral'ın (22) aranmasında 16. güne gelindi.
Vali Mehmet Ali Özkan'ın koordinesinde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce (AFAD) yürütülen çalışmalar kapsamında ekipler, Miskisağ mevkisinde cansız bir bedene ulaştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Ekipler sudaki cesedi çıkarmak için çalışma başlattı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.