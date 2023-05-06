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Munzur Çayı'nda kaybolan 3 kişiden 1'nin cansız bedenine ulaşıldı

Tunceli’nin Ovacık ilçesinde 21 Nisan'da otomobille düştükleri Munzur Çayı'nda kaybolan 3 kişiden 1'inin cansız bedenine ulaşıldı.

Sidar Can Eren  | 06.05.2023 - Güncelleme : 06.05.2023
Munzur Çayı'nda kaybolan 3 kişiden 1'nin cansız bedenine ulaşıldı

Tunceli

Diyarbakır'dan Tunceli'ye gelerek bulundukları araçla düştükleri Munzur Çayı'nda kaybolan Baran Aslantaş (22), Azad Demiral (21) ve Mehmet Can Demiral'ın (22) aranmasında 16. güne gelindi.

Vali Mehmet Ali Özkan'ın koordinesinde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce (AFAD) yürütülen çalışmalar kapsamında ekipler, Miskisağ mevkisinde cansız bir bedene ulaştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekipler sudaki cesedi çıkarmak için çalışma başlattı.

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