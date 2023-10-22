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Niğde'de 100 dağcı Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında Aladağlar'a tırmandı

Niğde'de, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü kutlamaları kapsamında, Türkiye'nin farklı illerinden gelen 100 dağcı, Aladağlar'ın 3 bin 723 rakımlı Emler zirvesine tırmanış gerçekleştirdi.

Abdullah Özkul  | 22.10.2023 - Güncelleme : 22.10.2023
Niğde'de 100 dağcı Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında Aladağlar'a tırmandı

Niğde

Niğde Valiliği öncülüğünde Niğde Belediyesi, Türkiye Dağcılık Federasyonu ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen etkinlikte, Sokullupınar Çadırlı Kamp Alanı'nda kamp kuran dağcılar, sabah 04.00'te 3 bin 723 rakımlı Emler zirvesine tırmanışa geçti.

Öğle saatlerinde zirveye ulaşan dağcılar, Türk bayrağı açtı, İstiklal Marşı okudu.

Dağcılar, ikindi vakti kamp alanına döndü.

Niğde Valisi Cahit Çelik, Cumhuriyet'in 100'üncü yılını kutladıklarını, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve kahraman silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle andıklarını belirterek, katılımcılara teşekkür etti.

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Niğde'de 100 dağcı Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında Aladağlar'a tırmandı
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